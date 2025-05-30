Жіноче лідерство в трансформації бізнесів: у Києві відбудеться конференція IT Meets Changemakers
У Києві 5 червня на терасі банку Credit Agricole відбудеться конференція IT Meets:Changemakers від Львівського ІТ Кластера, присвячена ролі жінок у трансформації технологічних бізнесів й історії жіночого лідерства в галузі інформаційних технологій.
Четверта в поточному році конференція IT Meets:Changemakers об’єднає успішних лідерок технологічних бізнесів, засновниць стартапів, відомих громадських діячок та правозахисниць, представниць медіа і культурної сфери. Учасники події матимуть змогу дізнатися, як виклики в бізнесі та індустрії можна перетворити на можливості для особистісного зростання та просування позитивних змін у суспільстві.
Кому варто відвідати IT Meets:Changemakers
Подія буде корисною для всіх зацікавлених у розвитку жіночого лідерства в галузі IT-технологій в Україні, зокрема для власниць та керівниць технологічних компаній, очільниць команд, HR-спеціалісток, засновниць стартапів тощо.
Учасники конференції дізнаються про:
- жіноче лідерство у бізнесі та досвід керування IT-командами;
- міфи про "нежіночі" професії та ролі;
- трансформацію корпоративної культури;
- діджиталізацію як простір для свободи;
- баланс між амбіціями, відповідальністю та турботою про себе;
- вплив цифрових технологій на інклюзію суспільства;
- нову роль жінок у побудові майбутнього України.
Спікерки IT Meets:Changemakers
На захід запрошені:
- Севгіль Мусаєва, головна редакторка "Української правди";
- Олександра Матвійчук, правозахисниця та керівниця Центру громадянських свобод;
- Богдана Неборак, кураторка культурних проєктів, журналістка, редакторка The Ukrainians Media;
- Ярослава Кравченко, засновниця "Дикого Театру";
- Олена Самборська, керівниця та HR-директорка у DXC Luxoft в Україні;
- Надія Лущак, CEO Qubstudio та інші.
Коли відбудеться IT Meets:Changemakers
Реєстрація на конференцію стартує на терасі банку Credit Agricole в центрі Києва о 14:00 5 червня. Лекції розпочнуться з 15:00.
Дізнатися детальніше про програму заходу та придбати квитки можна за посиланням.
Що таке IT Meets
Одноденні події IT Meets присвячені різноманітним галузям ІТ-індустрії. Вони дають представникам українського ІТ можливість якісного обміну знаннями та досвідом, продуктивного нетворкінгу з топовими експертами галузі та розвитку культури професійних спільнот.