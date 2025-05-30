Жіноче лідерство в трансформації бізнесів: у Києві відбудеться конференція IT Meets Changemakers

У Києві 5 червня на терасі банку Credit Agricole відбудеться конференція IT Meets:Changemakers від Львівського ІТ Кластера, присвячена ролі жінок у трансформації технологічних бізнесів й історії жіночого лідерства в галузі інформаційних технологій.

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Четверта в поточному році конференція IT Meets:Changemakers об’єднає успішних лідерок технологічних бізнесів, засновниць стартапів, відомих громадських діячок та правозахисниць, представниць медіа і культурної сфери. Учасники події матимуть змогу дізнатися, як виклики в бізнесі та індустрії можна перетворити на можливості для особистісного зростання та просування позитивних змін у суспільстві.

Кому варто відвідати IT Meets:Changemakers

Подія буде корисною для всіх зацікавлених у розвитку жіночого лідерства в галузі IT-технологій в Україні, зокрема для власниць та керівниць технологічних компаній, очільниць команд, HR-спеціалісток, засновниць стартапів тощо.

Учасники конференції дізнаються про:

жіноче лідерство у бізнесі та досвід керування IT-командами;

міфи про "нежіночі" професії та ролі;

трансформацію корпоративної культури;

діджиталізацію як простір для свободи;

баланс між амбіціями, відповідальністю та турботою про себе;

вплив цифрових технологій на інклюзію суспільства;

нову роль жінок у побудові майбутнього України.

Спікерки IT Meets:Changemakers

На захід запрошені:

Севгіль Мусаєва, головна редакторка "Української правди";

Олександра Матвійчук, правозахисниця та керівниця Центру громадянських свобод;

Богдана Неборак, кураторка культурних проєктів, журналістка, редакторка The Ukrainians Media;

Ярослава Кравченко, засновниця "Дикого Театру";

Олена Самборська, керівниця та HR-директорка у DXC Luxoft в Україні;

Надія Лущак, CEO Qubstudio та інші.

Коли відбудеться IT Meets:Changemakers

Реєстрація на конференцію стартує на терасі банку Credit Agricole в центрі Києва о 14:00 5 червня. Лекції розпочнуться з 15:00.

Дізнатися детальніше про програму заходу та придбати квитки можна за посиланням.

Що таке IT Meets

Одноденні події IT Meets присвячені різноманітним галузям ІТ-індустрії. Вони дають представникам українського ІТ можливість якісного обміну знаннями та досвідом, продуктивного нетворкінгу з топовими експертами галузі та розвитку культури професійних спільнот.