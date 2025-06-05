Убегает из дома: как живет старейшая роженица Украины после того, как у нее забрали дочь

Самая старшая роженица Украины, черниговчанка Валентина Подвербная, которой недавно исполнилось 80 лет, после решения суда об отобрании у нее 14-летней дочери, рассказала, как настроена жить дальше и почему время от времени убегает из собственной квартиры.

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По словам Подвербной, она решила дальше не судиться за своего ребенка, чтобы возвращать ее. Кроме того, Валентина Подвербная сообщила, что находится в сложном эмоциональном состоянии после 20 мая, когда суд решил не возвращать ей дочь — Анну Подвербную, пишет ТСН.

"У меня забрали дочь до тех пор, пока ей не исполнится 18 лет. Апелляцию я не буду подавать. Когда 20 мая закончилось судебное заседание и все мы вышли на улицу, то Аня убегала от меня. Для того, чтобы не общаться со мной. Сейчас, после суда, вообще никакого общения нет, я ее после того не видела, она живет со своей опекуншей. Для меня это трагедия и драма", — говорит Валентина Подвербная.

И продолжает: "В своей квартире я все равно делаю ремонт, есть новая шикарная мебель. У меня есть надежда, что дочь вернется. Если бы она вернулась, то я бы поблагодарила бы ее. Все было бы по-другому. У меня была мечта родить себе ребенка, я родила, а ее у меня забрали. Мне страшно жить одной, тяжело быть одной в четырех стенах. Я стараюсь дома не сидеть, мне тяжело здесь. Очень тяжело. Невозможно сидеть, потому что эти стены, обстановка, все напоминает об Ане".

Соседи Подвербной рассказали, что женщина очень часто куда-то уходит утром, а возвращается вечером.

В свою очередь дочь Подвербной настроена не только поддерживать общение с мамой, но и по возможности помогать ей лекарствами и продуктами, привлекая для этого волонтерскую помощь.

"Аня навещала Валентину Подвербную. Суд был во вторник 20 мая, а в четверг мы уже пошли навещать ее. Пусть она не говорит о том, что после суда не видится с дочкой", — рассказала опекунша девушки Елена Ятченко.

Что предшествовало решению суда

20 мая 2025 года Новозаводской районный суд Чернигова принял решение отобрать 14-летнюю Анну Подвербную у 80-летней Подвербной Валентины Григорьевны. Но при этом суд не лишил последнюю родительских прав.

Этому решению предшествовал ряд событий в жизни семьи Подвербных.

Об Ане Подвербной и ее матери стало известно в феврале 2011 года. Валентина Подвербная родила дочь в возрасте 65 лет путем искусственного оплодотворения.

Весной 2023 года, когда Подвербной-младшей было 12 лет, вспыхнул громкий скандал. В апреле девочка опубликовала в соцсетях ряд сообщений, в которых сообщила о том, что ее мать, 78-летняя Валентина Подвербная, якобы издевается над ней — царапает, оскорбляет, не позволяет выполнять элементарные гигиенические процедуры.

Сразу после этого в квартиру Подвербных приехали правоохранители, психологи, соцслужбы. Ребенок был изъят и направлен в больницу для обследования, а затем переведен в реабилитационный центр. Начались судебные заседания. В то же время над девочкой взяла опеку 54-летняя местная жительница Елена Ятченко, которая работает швеей на предприятии. По словам самой Анны Подвербной, ее собственная жизнь кардинально изменилась — у нее есть собственная комната, девушке сделали важную операцию, благодаря которой улучшилось зрение, ребенок имеет возможность заниматься творчеством и воспитываться в комфортной и безопасной среде.

Ранее мы также сообщали, что Валентина Подвербная с удовольствием родила бы себе еще одного ребенка.