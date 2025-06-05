Тікає з дому: як живе найстарша породілля України після того, як в неї забрали доньку

Найстарша породілля України, чернігівчанка Валентина Підвербна, якій нещодавно виповнилось 80 років, після рішення суду про відібрання у неї 14-річної доньки, розповіла, як налаштована жити далі та чому час від часу тікає з власної квартири.

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За словами Підвербної, вона вирішила далі не судитись за свою дитину, щоб повертати її. Крім того, Валентина Підвербна повідомила, що перебуває у складному емоційному стані після 20 травня, коли суд вирішив не повертати їй доньку – Анну Підвербну, пише ТСН.

"У мене забрали доньку до того часу, поки їй не виповниться 18 років. Апеляцію я не буду подавати. Коли 20 травня закінчилось судове засідання і всі ми вийшли на вулицю, то Аня втікала від мене. Для того, щоб не спілкуватись зі мною. Зараз, після суду, взагалі ніякого спілкування немає, я її після того не бачила, вона мешкає зі своєю опікункою. Для мене це трагедія та драма", — каже Валентина Підвербна.

Та продовжує: "В своїй квартирі я все одно роблю ремонт, є нові шикарні меблі. В мене є надія, що донька повернеться. Якщо б вона повернулась, то я б подякувала б їй. Все було б по-іншому. У мене була мрія народити собі дитину, я народила, а її у мене забрали. Мені страшно жити наодинці, тяжко бути одній у чотирьох стінах. Я намагаюся дома не сидіти, мені важко тут. Дуже. Неможливо сидіти, тому що ці стіни, обстановка, все нагадує про Аню".

Сусіди Підвербної розповіли, що жінка дуже часто кудись йде зранку, а повертається ввечері.

Своєю чергою донька Підвербної налаштована не тільки підтримувати спілкування з мамою, а й по можливості допомагати їй ліками та продуктами, залучивши для цього волонтерську допомогу.

"Аня навідувала Валентину Підвербну. Суд був у вівторок 20 травня, а в четвер ми вже пішли провідувати її. Хай вона не говорить про те, що після суду не бачиться з донькою", — розповіла опікунка дівчини Олена Ятченко.

Що передувало рішенню суду

20 травня 2025 року Новозаводський районний суд Чернігова прийняв рішення відібрати 14-річну Анну Підвербну у 80-річної Підвербної Валентини Григорівни. Але при цьому суд не позбавив останню батьківських прав.

Цьому рішенню передувала низка подій в житті родини Підвербних.

Про Аню Підвербну та її матір стало відомо в лютому 2011 року. Валентина Підвербна народила доньку у віці 65 років шляхом штучного запліднення.

Навесні 2023 року, коли Підвербній-молодшій було 12 років, спалахнув гучний скандал. У квітні дівчинка опублікувала в соцмережах низку дописів, в яких повідомила про те, що її мати, 78-річна Валентина Підвербна, начебто знущається з неї — дряпає, ображає, не дозволяє виконувати елементарні гігієнічні процедури.

Одразу після цього до квартири Підвербних приїхали правоохоронці, психологи, соцслужби. Дитина була вилучена і направлена до лікарні для обстеження, а згодом переведена до реабілітаційного центру. Почались судові засідання. Водночас над дівчинкою взяла опіку 54-річна місцева мешканка Олена Ятченко, яка працює швачкою на підприємстві. За словами самої Анни Підвербної, її власне життя кардинально змінилося – у неї є власна кімната, дівчині зробили важливу операцію, завдяки якій покращився зір, дитина має можливість займатися творчістю та виховуватися у комфортному та безпечному середовищі.

Раніше ми також повідомляли, що Валентина Підвербна із задоволенням народила б собі ще одну дитину.