Комарницкий консультировал главу НАБУ Кривоноса, — СМИ

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Денис Комарницкий рассказал в своем блоге, что лично знаком с директором НАБУ Семеном Кривоносом, передают "Украинские новости".

"Консультировал его по юридическим вопросам, когда он участвовал в конкурсе на должность председателя Государственной инспекции по архитектуре и градостроительству. У него тогда были проблемы на предыдущем месте работы, связанные с подозрениями относительно незаконного обогащения и земельными махинациями", — рассказывает он в своем блоге.

Комарницкий также отмечает, что НАБУ начало активные действия в Киеве вскоре после назначения главой КГГА Тимура Ткаченко, чья жена является родной сестрой жены Кривоноса.

Он заявил, что: "Глава НАБУ имеет личную заинтересованность в поддержке Тимура Ткаченко и пытается получить влияние на Киевский городской совет".