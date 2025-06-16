Комарницький консультував очільника НАБУ Кривоноса, — ЗМІ

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Денис Комарницький розповів у своєму блозі, що особисто знайомий з директором НАБУ Семеном Кривоносом, передають "Українські новини".

"Консультував його з юридичних питань, коли він брав участь у конкурсі на посаду голови Державної інспекції з архітектури та містобудування. В нього тоді були проблеми на попередньому місці роботи, пов’язані з підозрами щодо незаконного збагачення й земельними махінаціями", — розповідає він у своєму блозі.

Комарницький також наголошує, що НАБУ розпочало активні дії в Києві невдовзі після призначення головою КМВА Тимура Ткаченка, чия дружина є рідною сестрою дружини Кривоноса.

Він заявив, що: "Очільник НАБУ має особисту зацікавленість у підтримці Тимура Ткаченка й намагається отримати вплив на Київську міську раду".