Редакция Фокуса завершает сотрудничество с главным редактором спустя 7 лет работы

Дорогие друзья, читатели, партнеры! В нашей редакции произошли важные изменения.

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Алексей Газубей, Главный редактор Фокуса, завершает работу в издании. Алексей работал в Фокусе почти 7 лет. За это время мы вместе прошли через испытания пандемией COVID-19, продолжив выпуск печатного Фокуса, и держали медиа на информационном фронте в течение трех лет полномасштабной войны.

Мы искренне благодарны Алексею за преданность и плодотворную работу, которую он выполнял для развития издания. Желаем ему дальнейших успехов, новых достижений и всегда рады встрече с ним!

Фокус продолжает работать для своих читателей, сохраняя постоянство, независимость и высокие стандарты журналистики. Ведь наша миссия — быть полезными и идти рядом с нашим читателем, предоставлять достоверную и проверенную оперативную информацию о событиях в Украине и мире, аналитику и рейтинги.

Фокус активно развивает цифровые продукты, совершенствует сайт, социальные сети и мультимедийные форматы, чтобы быть еще ближе к нашим читателям. Команда сосредотачивается на внедрении современных диджитал-решений и дальнейшем усилении онлайн-платформы Фокуса.

Сейчас редакция работает в штатном режиме. Фокус начинает поиск нового Главного редактора. Для нас важно привлечь сильного лидера, который поможет реализовать наши амбициозные цели в диджитале и вывести издание на новый уровень, сохраняя наши ценности и стандарты.

Мы смотрим в будущее с уверенностью и продолжаем развивать издание, оставаясь рядом с нашими читателями.

Фокусируйтесь на главном пока мы работаем для вас.