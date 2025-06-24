Редакція Фокусу завершує співпрацю з головним редактором після 7 років роботи

Дорогі друзі, читачі, партнери! В нашій редакції відбулися важливі зміни.

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Олексій Газубей, Головний редактор Фокусу, завершує роботу у виданні. Олексій працював у Фокусі майже 7 років. За цей час ми разом пройшли через випробування пандемією COVID-19, продовживши випуск друкованого Фокусу, та тримали медіа на інформаційному фронті впродовж трьох років повномасштабної війни.

Ми щиро вдячні Олексію за відданість і плідну роботу, яку він виконував для розвитку видання. Бажаємо йому подальших успіхів, нових досягнень та завжди раді зустрічі з ним!

Фокус продовжує працювати для своїх читачів, зберігаючи сталість, незалежність та високі стандарти журналістики. Адже наша місія – бути корисними і йти поруч з нашим читачем, надавати достовірну та перевірену оперативну інформацію про події в Україні та світі, аналітику та рейтинги.

Фокус активно розвиває цифрові продукти, вдосконалює сайт, соціальні мережі та мультимедійні формати, щоб бути ще ближчими до наших читачів. Команда зосереджується на впровадженні сучасних диджитал-рішень та подальшому посиленні онлайн-платформи Фокусу.

Наразі редакція працює у штатному режимі. Фокус розпочинає пошук нового Головного редактора. Для нас важливо залучити сильного лідера, який допоможе реалізувати наші амбітні цілі у диджиталі та вивести видання на новий рівень, зберігаючи наші цінності й стандарти.

Ми дивимося у майбутнє з впевненістю та продовжуємо розвивати видання, залишаючись поряд з нашими читачами.

Фокусуйтесь на головному поки ми працюємо для вас.