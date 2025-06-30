Дружба и мощные связи двух стран: "Гефест" организовал масштабную программу отдыха и обучения для 3 тысяч украинских детей

Не первый год компания «Гефест» и фонд Бумбураса в летний период организовывают культурные и образовательные программы для маленьких украинцев. До войны – это было желание развить дружеские связи и помогать многотысячной греческой диаспоры. Но вот с начала АТО, а затем полномасштабного вторжения, проект приобрел новый смысл – дать детям почувствовать настоящее детство вдали от взрывов и угроз жизни. Это лето не стало исключением. Едва начались каникулы, как автобусы «дружбы» начали собирать маленьких украинцев и уже большой семьей их отправили в детский лагерь в Грецию. Сейчас компания готовится к очередной смене.

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Детские программы

Первоначально программы «Гефеста» и Фонда Бумбураса были направлены на финансирование обучения талантливой молодежи и детей из малообеспеченных семей в украинских вузах, а также финансирование обучения активной молодежи Украины. Оздоровительные проекты начали активно вредряться с 2014 года. Цель этих проектов — подарить семьям, которые пострадали от войны, подарить счастливое детство. Поэтому возникла идея летних лагерей дружбы.

В 2022 году время начало диктовать другое: обеспечить эвакуацию прежде всего из прифронтовых зон. Потому были проведены три эвакуационных операции украинцев в Грецию: членов греческого общества «Гелиос» из Харькова в Пирей, а затем в Афины, в котором находились жители Запорожья, Днепра, Мариуполя и Одессы, а также с последующим проживанием в отеле и питанием. организована эвакуация детей, лишенных родительской опеки, из детского дома в городе Славутич.

Но уже с 2023 года Гефест и фонд Бумбураса продолжили снова массово возить детей на оздоровление. На отдых ездили дети защитников Мариуполя, а также военных из Херсона и Херсонской области. Пантелис Бумбурас является почетным консулом Греции в Херсонской области, потому забота о жителях этого края, который страдает от постоянных обстрелов на особом контроле.

В июне 2025 года в компании организовали очередную поездку детей из Одессы в кемпинговый лагерь Святого монастыря Фтиотиды Агия Айкатерини, провинция Кайнурджио (Греческая Республика).

В этом году на отдых отправляются дети военнослужащих, которые погибли или пропали без вести, а также ныне выполняют боевые задания.

Лагерь полностью подготовлен для безопасного и комфортного пребывания детей, чтобы каждый день проживания стал для них источником новых впечатлений, радости и вдохновения.

"Мы верим, что забота о детях сегодня – это вклад в светлое, мирное будущее нашей страны. Ведь сердце, полное добром в детстве, несет свет во взрослую жизнь", – отмечает глава компании Пантелис Бумбурас.

Всего благодаря этим программам за время войны в Греции оздоровились более трех тысяч маленьких украинцев, чьи родители защищают нашу страну, а также из зон активных боевых действий.

Поддержка защитников Украины

Компания «Гефест» многие годы демонстрирует, что стоит на защите интересов Украины и ее развития, а с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину не свернула работу, а наоборот активизировала все силы по защите родного города и поддержке государства. Все владельцы и руководящий состав остались на месте и приложили максимум усилий для развития общины, помощи военным и гражданским.

С начала войны "Гефест" стал на защиту Одессы и Украины. Молниеносно были задействованы все сотрудники и техника для укрепления оборонных сооружений на территории Одесской области: блокпостов, блиндажей и инженерных укреплений. Также в Пересыпском районе Одессы созданы круглосуточные строительные отряды для оперативной ликвидации последствий возможных разрушений. Оказывалась вся возможная помощь силам обороны и их оснащению. Многие из сотрудников вступили в ряды Сил обороны Украины.

Легендарный командир штурмового полка «Цунами» штурмовой бригады Национальной гвардии «Лють» Александр Гостищев (справа). Погиб, защищая Украину

В самые сложные моменты, когда ракеты наносили удары по центру города, именно «Гефест» приобщался к ликвидации последствий. Так, строители компании участвовали в восстановительных работах после обстрела Спасо-Преображенского собора, зданий в центре города и везде, где нуждалась.

Постоянная помощь военным подразделениям, гуманитарные миссии по всей стране и регулярная помощь, о которой в большинстве своем нельзя пока говорить, все это можно увидеть в многочисленных наградах, которые получил основатель «Гефеста» Пантелис Бумбурас.

Это и знак отличия Президента Украины "За оборону Украины", и благодарность от Начальника ГУР, генерал-лейтенанта Кирилла Буданова за активное участие в защите суверенитета и независимости Украины, и награда Министра обороны Украины «За содействии обороне Украины».

Награду от имени президента вручил Виктор Еленский, Председатель Государственной службы Украины по вопросам этнополитики и свободы совести

Она стала признанием его значительного личного вклада в помощь военным частям и подразделениям Вооруженных Сил Украины, активной волонтерской деятельности, поддержке боевого духа наших защитников и постоянному сотрудничеству с Вооруженными Силами Украины.

ГУМАНИТАРКА И ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФРОНТ

Кроме физической помощи городу, «Гефест» также инвестирует в борьбу с дезинформацией, к сожалению, имеющей место в информационной среде со стороны оккупантов. Они пытаются оказывать немалое влияние. Компания поддерживает греческие телеканалы (SKAI, Antenna, MEGA, ERT), чтобы журналисты могли приехать в Украину и объективно освещать события в Одессе, Николаеве, Буче, Гостомеле. Это позволяет доносить правду до международного сообщества и противостоять российской пропаганде в Греции.

Не остались без внимания и жители Одессы: подземные паркинги жилых комплексов «Гефеста» стали надежным укрытием для жителей во время воздушных тревог. Компания обеспечила укрытия всем необходимым. Каждый день они принимают одесситов, школьников, отдыхающих на побережье. Другими словами, нуждающихся в защите. Здесь во время блекаута можно приготовить пищу при необходимости, подзарядить гаджеты и удобно переждать опасность.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОДДЕРЖКА УКРАИНЫ

Пользуясь непререкаемым авторитетом в странах Евросоюза, Пантелис Бумбурас стал мощным локомотивом дипломатической поддержки Украины на западе. Так, он выступил спонсором проведения Международного Форума «Brussels Forum» в 2023, 2024 и 2025 годах с участием Генсека НАТО Йенса Столтенберга и заместителя председателя Европейской комиссии Маргаритиса Схинаса, посвященного вопросам угрозы международной безопасности из-за войны России против Украины, последствиям и потенциальным сценариям урегулирования военного конфликта.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на «Brussels Forum 2023»

Поддержка и организация многочисленных форумов преследуют одну простую цель – Украина должна быть услышана. Мир не должен забывать про происходящее в нашей стране. Почетный консул Греции Пантелис Бумбурас уверен, что дипломатический фронт не менее важен сегодня, чем военный.

Поэтому компания многие годы, еще с 2014 года последовательно проводила и поддерживала форумы, где обсуждаются вопросы безопасности и развития сотрудничества в Европе и мире. Среди них, «Трансатлантические диалоги», «Одесские дебаты», Odesa sea Security, The Economist во Франкфурте и многие другие.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент на форуме Одесские дебаты

Каждый раз, посещая страны ЕС, во время официальных мероприятий и в кулуарных встречах с теми, кто имеет политический вес, Пантелис Бумбурас последовательно отстаивает позицию президента Украины Владимира Зеленского – россия и только россия несет всю полноту ответственности за развязанную войну, и в этом вопросе нет и не может быть компромиссов. Основатель «Гефеста», пользуясь авторитетом, эффективно разрушает российские нарративы в европейских столицах, которые благодаря пропаганде врага, увы, имеют место быть.

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

За многочисленные меценатские проекты развития Одессы Пантелис Бумбурас удостоился звания почетного гражданина Одессы. Общая сумма меценатских проектов на развития городов и помощи во время войны составляет около 40 миллионов евро.

Свой самый главный проект, Греческий парк, под знаменитым Приморским бульваром Одессы, она начала реализовывать еще в 2018 году. И это не просто парк, а это масштабное укрепление подпорной стенки Приморского бульвара, это второе рождение зеленой локации под ним, которая была в заброшенном состоянии долгие годы. Греческий парк превратился не просто в уютное место, где можно встречаться, назначать свидание или гулять с детьми.

Это одна из самых любимых локаций и селфи-зон города.

Кстати, проект освещения Греческого парка в Одессе занял призовое место во Всеукраинском конкурсе Ukrainian Urban Awards – Конкурсе Украинской Урбанистики.

Не покинула проект компания и во время войны. Не так давно в нем торжественно открыли четвертую скульптуру «Сада жизни» – композицию «Время», созданную Михаилом Ревой.

В то же время, хоть Греческий парк – это самый большой проект, но далеко не единственный, который реализован в Одессе и других местах Украины.

Среди других знаковых проектов — благоустройство и реконструкция сердца Одессы – Греческой площади с установкой памятника градоначальнику Одессы Г.Г. Маразли, Сквера Героев лётчиков на 5-й станции Б. Фонтана, Парка на 9 станции Б. Фонтана со скульптурной композицией «Похищение Европы» и других зеленых зон города.

А еще немало проектов сохранения культурного наследия: капитальный ремонт с реставрацией скульптур и помещений Античных залов музея западного и восточного искусства, реконструкция и ремонт фасада и внутренних залов Одесского археологического музея, памятника выдающемуся художнику Кириаку Костанди и здания Чернобыльского музея и многие другие.

Весь путь компании Гефест и фонд Бумбураса – это путь созидания и формирования будущего Украины. Именно поэтому Пантелис Бумбурас получил немало наград в Украине и за ее пределами: награжден знаком Президента Украины «За оборону Украины» за его многолетнюю поддержку, Почетной медалью Министерства обороны Украины и благодарностью от начальника ГУР генерал-лейтенанта Кирилла Буданова. Также вручена Благодарность Командующего Сил логистики ВСУ за активную волонтерскую поддержку и помощь украинским военным.

В 2024 году Пантелис Бумбурас получил титул Архонта от Вселенского Патриарха Варфоломея I в Константинополе в Соборе Святого Великомученика Георгия Победоносца. Титул Архонта — это высшая награда в Православной Церкви, присуждаемая мирянам за выдающееся служение Церкви.