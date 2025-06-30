Дружба і потужні зв'язки двох країн: "Гефест" організував масштабну програму відпочинку та навчання для 3 тисяч українських дітей

Не перший рік компанія "Гефест" і фонд Бумбураса в літній період організовують культурні та освітні програми для маленьких українців. До війни — це було бажання розвинути дружні зв'язки та допомагати багатотисячній грецькій діаспорі. Але ось від початку АТО, а потім повномасштабного вторгнення, проєкт набув нового сенсу — дати дітям відчути справжнє дитинство подалі від вибухів і загроз життю. Це літо не стало винятком. Тільки-но почалися канікули, як автобуси "дружби" почали збирати маленьких українців і вже великою родиною їх відправили до дитячого табору в Грецію. Зараз компанія готується до чергової зміни.

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Дитячі програми

Спочатку програми "Гефеста" і Фонду Бумбураса були спрямовані на фінансування навчання талановитої молоді та дітей з малозабезпечених сімей в українських вишах, а також фінансування навчання активної молоді України. Оздоровчі проєкти почали активно впроваджуватися з 2014 року. Мета цих проєктів — подарувати сім'ям, які постраждали від війни, подарувати щасливе дитинство. Тому виникла ідея літніх таборів дружби.

У 2022 році час почав диктувати інше: забезпечити евакуацію насамперед із прифронтових зон.Тому було проведено три евакуаційні операції українців до Греції: членів грецького товариства "Геліос" із Харкова до Пірея, а потім до Афін, в якому перебували мешканці Запоріжжя, Дніпра, Маріуполя та Одеси, а також із подальшим проживанням у готелі та харчуванням. організовано евакуацію дітей, позбавлених батьківського піклування, з дитячого будинку в місті Славутич.

Але вже з 2023 року Гефест і фонд Бумбураса продовжили знову масово возити дітей на оздоровлення. На відпочинок їздили діти захисників Маріуполя, а також військових із Херсона та Херсонської області. Пантеліс Бумбурас є почесним консулом Греції на Херсонщині, тож піклування про жителів цього краю, що потерпає від постійних обстрілів, на особливому контролі.

У червні 2025 року в компанії організували чергову поїздку дітей з Одеси до кемпінгового табору Святого монастиря Фтіотіди Агія Айккатеріні, провінція Кайнурджио (Грецька Республіка).

Цьогоріч на відпочинок вирушають діти військовослужбовців, які загинули або пропали безвісти, а також нині виконують бойові завдання.

Табір повністю підготовлений для безпечного та комфортного перебування дітей, щоб кожен день проживання став для них джерелом нових вражень, радості та натхнення.

"Ми віримо, що турбота про дітей сьогодні — це внесок у світле, мирне майбутнє нашої країни. Адже серце, сповнене добром у дитинстві, несе світло в доросле життя", — зазначає голова компанії Пантеліс Бумбурас.

Загалом завдяки цим програмам за час війни в Греції оздоровилися понад три тисячі маленьких українців, чиї батьки захищають нашу країну, а також із зон активних бойових дій.

Підтримка захисників України

Компанія "Гефест" багато років демонструє, що стоїть на захисті інтересів України та її розвитку, а з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну не згорнула роботу, а навпаки активізувала всі сили щодо захисту рідного міста та підтримки держави. Усі власники та керівний склад залишилися на місці та доклали максимум зусиль для розвитку громади, допомоги військовим та цивільним.

З початку війни "Гефест" став на захист Одеси та України. Блискавично були задіяні всі співробітники і техніка для зміцнення оборонних споруд на території Одеської області: блокпостів, бліндажів та інженерних укріплень. Також у Пересипському районі Одеси створено цілодобові будівельні загони для оперативної ліквідації наслідків можливих руйнувань. Надавалася вся можлива допомога силам оборони та їхньому оснащенню. Багато хто зі співробітників вступив до лав Сил оборони України.

Легендарний командир штурмового полку "Цунамі" штурмової бригади Національної гвардії "Лють" Олександр Гостищев (праворуч). Загинув, захищаючи Україну

У найскладніші моменти, коли ракети завдавали ударів по центру міста, саме "Гефест" долучався до ліквідації наслідків. Так, будівельники компанії брали участь у відновлювальних роботах після обстрілу Спасо-Преображенського собору, будівель у центрі міста та скрізь, де потребувала.

Постійна допомога військовим підрозділам, гуманітарні місії по всій країні та регулярна допомога, про яку здебільшого не можна поки що говорити, — все це можна побачити в численних нагородах, які отримав засновник "Гефесту" Пантеліс Бумбурас.

Це і відзнака Президента України "За оборону України", і подяка від начальника ГУР, генерал-лейтенанта Кирила Буданова за активну участь у захисті суверенітету і незалежності України, і відзнака Міністра оборони України "За сприяння обороні України".

Нагороду від імені президента вручив Віктор Єленський, Голова Державної служби України з питань етнополітики та свободи совісті

Вона стала визнанням його значного особистого внеску в допомогу військовим частинам і підрозділам Збройних Сил України, активній волонтерській діяльності, підтримці бойового духу наших захисників і постійній співпраці зі Збройними Силами України.

ГУМАНІТАРКА ТА ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФРОНТ

Крім фізичної допомоги місту, "Гефест" також інвестує в боротьбу з дезінформацією, яка, на жаль, має місце в інформаційному середовищі з боку окупантів. Вони намагаються чинити чималий вплив. Компанія підтримує грецькі телеканали (SKAI, Antenna, MEGA, ERT), щоб журналісти могли приїхати в Україну та об'єктивно висвітлювати події в Одесі, Миколаєві, Бучі, Гостомелі. Це дає змогу доносити правду до міжнародної спільноти та протистояти російській пропаганді в Греції.

Не залишилися поза увагою і жителі Одеси: підземні паркінги житлових комплексів "Гефеста" стали надійним укриттям для жителів під час повітряних тривог. Компанія забезпечила укриття всім необхідним. Щодня вони приймають одеситів, школярів, відпочивальників на узбережжі. Іншими словами, тих, хто потребує захисту. Тут під час блекауту можна приготувати їжу за потреби, підзарядити гаджети та зручно перечекати небезпеку.

МІЖНАРОДНА ПІДТРИМКА УКРАЇНИ

Користуючись незаперечним авторитетом у країнах Євросоюзу, Пантеліс Бумбурас став потужним локомотивом дипломатичної підтримки України на заході. Так, він виступив спонсором проведення Міжнародного Форуму "Brussels Forum" у 2023, 2024 і 2025 роках за участю Генсека НАТО Єнса Столтенберга та заступника голови Європейської комісії Маргарітіса Схінаса, присвяченого питанням загрози міжнародній безпеці через війну Росії проти України, наслідкам і потенційним сценаріям врегулювання воєнного конфлікту.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг на "Brussels Forum 2023"

Підтримка та організація численних форумів переслідують одну просту мету — Україна має бути почута. Світ не повинен забувати про те, що відбувається в нашій країні. Почесний консул Греції Пантеліс Бумбурас упевнений, що дипломатичний фронт не менш важливий сьогодні, ніж військовий.

Тому компанія багато років, ще з 2014 року послідовно проводила і підтримувала форуми, де обговорюються питання безпеки та розвитку співпраці в Європі та світі. Серед них, "Трансатлантичні діалоги", "Одеські дебати", Odesa sea Security, The Economist у Франкфурті та багато інших.

Заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джордж Кент на форумі Одеські дебати

Щоразу, відвідуючи країни ЄС, під час офіційних заходів і в кулуарних зустрічах із тими, хто має політичну вагу, Пантеліс Бумбурас послідовно обстоює позицію президента України Володимира Зеленського — росія і тільки росія несе всю повноту відповідальності за розв'язану війну, і в цьому питанні немає і не може бути компромісів. Засновник "Гефеста", користуючись авторитетом, ефективно руйнує російські наративи в європейських столицях, які завдяки пропаганді ворога, на жаль, мають місце бути.

ПРОЕКТИ РОЗВИТКУ

За численні меценатські проєкти розвитку Одеси Пантеліс Бумбурас удостоївся звання почесного громадянина Одеси. Загальна сума меценатських проєктів на розбудову міст і допомоги під час війни становить близько 40 мільйонів євро.

Свій найголовніший проєкт, Грецький парк, під знаменитим Приморським бульваром Одеси, вона почала реалізовувати ще 2018 року. І це не просто парк, а це масштабне зміцнення підпірної стінки Приморського бульвару, це друге народження зеленої локації під ним, яка була в занедбаному стані довгі роки. Грецький парк перетворився не просто на затишне місце, де можна зустрічатися, призначати побачення або гуляти з дітьми.

Це одна з найулюбленіших локацій і селфі-зон міста.

До речі, проєкт освітлення Грецького парку в Одесі посів призове місце у Всеукраїнському конкурсі Ukrainian Urban Awards — Конкурсі Української Урбаністики.

Не покинула проєкт компанія і під час війни. Не так давно в ньому урочисто відкрили четверту скульптуру "Саду життя" — композицію "Час", створену Михайлом Ревою.

Водночас, хоч Грецький парк — це найбільший проєкт, але далеко не єдиний, який реалізовано в Одесі та інших місцях України.

Серед інших знакових проєктів — благоустрій і реконструкція серця Одеси — Грецької площі зі встановленням пам'ятника градоначальнику Одеси Г.Г. Маразлі, Скверу Героїв льотчиків на 5-й станції Б. Фонтану. Фонтану, Парку на 9 станції Б. Фонтану зі скульптурною композицією. Фонтана зі скульптурною композицією "Викрадення Європи" та інших зелених зон міста.

А ще чимало проєктів збереження культурної спадщини: капітальний ремонт із реставрацією скульптур і приміщень Античних залів музею західного і східного мистецтва, реконструкція та ремонт фасаду і внутрішніх залів Одеського археологічного музею, пам'ятника видатному художникові Кіріаку Костанді та будівлі Чорнобильського музею і багато інших.

Увесь шлях компанії Гефест та фонду Бумбураса — це шлях творення та формування майбутнього України. Саме тому Пантеліс Бумбурас отримав чимало відзнак в Україні та за її межами: нагороджений знаком Президента України "За оборону України" за його багаторічну підтримку, Почесною медаллю Міністерства оборони України та подякою від начальника ГУР генерал-лейтенанта Кирила Буданова. Також вручено Подяку Командувача Сил логістики ЗСУ за активну волонтерську підтримку та допомогу українським військовим.

У 2024 році Пантеліс Бумбурас отримав титул Архонта від Вселенського Патріарха Варфоломія I в Константинополі в Соборі Святого Великомученика Георгія Побідоносця. Титул Архонта — це найвища нагорода в Православній Церкві, яку присуджують мирянам за видатне служіння Церкві.