Владелец компании "Автострада" Максим Шкиль прокомментировал "Наші гроші" разницу в стоимости песка на достройку Подольского мостового перехода

Владелец компании "Автострада" Максим Шкиль, комментируя недавнее расследование "Наші гроші", объяснил разницу в стоимости песка для строительства Подольского мостового перехода.

Расследование журналистов проекта "Наші Гроші" владелец компании назвал манипулятивным и объяснил: для строительства моста нужен песок другого качества, чем для строительства жилья.

"Ссылка на сайт ООО "Экспресс-техбуд" по 270 грн за тонну, приведенная в статье, является нерелевантной и неактуальной — купить песок необходимого качества по цене, указанной на сайте указанного поставщика, невозможно. Более того, песок, предлагаемый "Экспресс-техбуд" хуже по качеству, в частности модуль крупности 1,4 против песка в договорной цене ООО "ГК "Автострада", который составляет 1,5, ниже коэффициент фильтрации и имеет больший процент содержания глины и пыли", — пояснил Максим Шкиль.