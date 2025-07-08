Власник компанії "Автострада" Максим Шкіль прокоментував "Нашим грошам" різницю у вартості піску на добудову Подільського мостового переходу

Власник компанії "Автострада" Максим Шкіль, коментуючи нещодавнє розслідування "Наших грошей", пояснив різницю у вартості піску для будівництва Подільського мостового переходу.

Розслідування журналістів проєкту "Наші Гроші" власник компанії назвав маніпулятивним і пояснив: для будівництва мосту потрібен пісок іншої якості, ніж для будівництва житла.

"Посилання на сайт ТОВ "Експрес-техбуд" по 270 грн за тону, наведене в статті, є нерелевантним та неактуальним – купити пісок необхідної якості по ціні, вказаній на сайті зазначеного постачальника, є неможливим. Більше того, пісок, пропонований "Експрес-техбуд" є гіршим по якості, зокрема модуль крупності 1,4 проти піску в договірній ціні ТОВ "ГК "Автострада", який складає 1,5, нижчий коефіцієнт фільтрації і має більший відсоток вмісту глини та пилу", — пояснив Максим Шкіль.