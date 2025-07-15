День Украинской Государственности: почему праздник изменил дату и при чем здесь князь Владимир

День Государственности — это "молодой" украинский праздник, который отмечают только с 2021 года. А 15 июля — это новая для него дата. Ведь День Украинской Государственности связан с религиозным праздником.

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15 июля Украина отмечает День Украинской Государственности, который совпадает с Днем Крещения Руси-Украины и днем чествования выдающегося государственника Киевского князя Владимира Великого. Праздник отмечают всего в четвертый раз, а он уже успел изменить свою дату. Почему так произошло, разобрался Фокус.

С Днем государственности украинцев уже поздравил президент Владимир Зеленский, который напомнил об историческом контексте праздника.

Обращение Президента Владимира Зеленского по случаю Дня Украинской Государственности

"День крещения Киевской Руси — Украины. Этот день — о связи. Обо всех этапах нашего государства и то, что объединяет десятки поколений — тех, кто жил на этой земле тысячу лет назад, и тех, кто живет сейчас. Мост сквозь времена, который стоит на трех нерушимых опорах: украинцы здесь были, украинцы здесь есть, украинцы здесь будут", — подчеркнул глава государства.

Но стоит разобраться, когда появился День Государственности, и почему его не стоит путать с Днем Независимости. Ведь День Независимости, который украинцы ежегодно отмечают 24 августа, это символ провозглашения независимости от СССР и отказа от подчинения. В этот день наш народ празднует создание свободного государства, которое самостоятельно определяет свой путь. Праздник Государственности, который отмечается в День Крещения Руси 15 июля символизирует становление украинской религии, культуры и начальные шаги становления государственности Украины, а не только ее независимость и суверенитет.

День государственности: история праздника

День Украинской Государственности ввели в соответствии с указом президента Украины Владимира Зеленского от 24 августа 2021 года.

Но впервые отмечать этот праздник на государственном уровне предложила еще 5 февраля 2018 года инициативная группа в составе Героя Украины Левка Лукьяненко, президентов Украины Леонида Кравчука, Леонида Кучмы и Виктора Ющенко, председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия, первого вице-премьер-министра Степана Кубива, главного редактора газеты Верховной Рады Украины "Голос Украины" Анатолия Горлова, академиков НАПрН Украины Руслана Стефанчука и Александра Святоцкого, профессора Владимира Сергийчука, а также общественных деятелей Богдана Моркляника и Юрия Баланюка. Обсуждения проходили в Доме правительства.

Крещение Руси — фреска из Владимирского собора Фото: Wikipedia

Поскольку символически становление украинской государственности связывают со становлением христианства как доминирующей религии и культурного вектора Киевской Руси, оно совпадает с чествованием памяти Владимира Великого, который и выбрал этот путь. Этот исторический деятель канонизирован церковью, поэтому почитают его как святого. Так День Государственности получил привязку к церковному календарю.

Когда именно произошло Крещение Руси — неизвестно. Историки предполагают, что это произошло 1 августа 988 года, но такие выводы можно сделать опираясь на летописи, которые не очень точны. Византийские источники, например, о крещении не упоминают. Но в Киеве некоторые географические названия напоминают о том, что произошло. Например район Выдубичи получил свое название, потому что по легенде именно здесь собрались жители Киева, когда утонул идол Перуна и кричали "Выдыбай!".

Почему День украинской государственности перенесли

28 июня 2023 года президент внес в Верховную Раду Украины законопроект, который переносит День Украинской Государственности с 28 июля на 15 июля. В Верховной Раде законопроект поддержали.

Это связано с календарной реформой Православной церкви Украины, из-за которой изменились даты праздников, в том числе — дата чествования святого равноапостольного князя Киевского Владимира Великого.

Что означает День государственности и для чего его отмечают

Владимир Тилищак, историк и заместитель Председателя Украинского института национальной памяти, объяснил, что функций у праздника немало: беречь историю, коммуницировать в мире, быть еще одним способом бороться с российской пропагандой.

"Мы имеем дело с тем, что Россия как страна-агрессор продвигает различные манипуляции относительно прошлого, в том числе по присвоению украинского исторического наследия", — пояснил историк. Он напомнил, что россияне долгое время пытались вписать историю своей страны в историю Киевской Руси и придумать связь между средневековой Русью и Московским царством. И сейчас этот "устоявшийся стереотип" приходится разрушать Украине.

Памятник Владимиру Великому в Киеве Фото: Wikipedia

"Та война, которую начала Россия в 2014 году, а в 2022 году перешла к широкомасштабному вторжению, позволяет миру по-новому оценивать исторические отношения Украины и России. Но миру до сих пор нужно объяснять, что Россия пыталась все время присвоить украинскую историю", — подчеркивает Тилищак.

Перед обществом, властью, учеными стоит задача популяризировать правдивую украинскую историю, учитывать ошибки прошлого и строить будущее.

В Украинском институте национальной памяти отмечают, что знание истории нашего государства является "мощной силой против манипуляций историческими фактами в условиях информационной войны РФ против Украины".

"Реальная история опровергает фейки российской пропаганды, будто украинцы и россияне — единый народ или Украина — искусственное нежизнеспособное государство", — говорят в Институте.

В Верховной Раде Украины отмечают, что в День государственности мы чтим память героев, которые "отдали свою жизнь за нашу независимость, и всех тех, кто продолжает бороться за суверенитет и территориальную целостность Украины". Также украинцы вспоминают исторические события и выдающиеся фигуры, которые внесли значительный вклад в становление и развитие нашего государства.

Символы Дня государственности

Праздник имеет собственный символ — композицию из четырех трезубцев, каждый из которых олицетворяет ключевые принципы украинской государственности: борьбу, независимость, историческую преемственность и национальную идентичность.

Символы Дня Украинской Государственности Фото: Wikipedia

Этот символ призван развенчать ложное представление о якобы молодости украинского государства. Ведь трезубец имеет глубокие корни — он происходит от родового знака династии Рюриковичей и был личным символом князя Владимира Великого, при правлении которого Киевская Русь приняла христианство. Сейчас трезубец является символом ВСУ.

Напомним, Фокус публиковал список церковных праздников на 2025 год.

Также мы рассказывали о Дне вышиванки. Этот праздник также достаточно "молодой" и начали его отмечать только во времена Независимости Украины.