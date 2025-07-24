10 лет атаковал США и Европу: в Киеве полиция задержала создателя хакерского форума

Полиция совместно с СБУ, Европолом и французскими коллегами задержала 37-летнего киевлянина, который создал платформу для торговли вредоносным ПО и координации хакерских атак в разных странах мира. Его ресурсом пользовались преступные группировки во Франции, США и по всей Европе.

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Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции, в результате международной спецоперации в Киеве задержан украинский разработчик одного из самых масштабных хакерских форумов в мире. Этот ресурс, работавший более 10 лет, стал платформой для координации кибератак, торговли шпионским программным обеспечением и утечками баз данных.

Онлайн-форум, который использовали злоумышленники из разных стран, фактически стал "маркетплейсом" киберпреступного мира. Здесь продавали программы, обменивались инструментами для атак, а также организовывали кибератаки на государственные учреждения и инфраструктурные объекты во Франции, США и других странах ЕС. По данным следователей, доход администратора этого ресурса мог достичь 7 миллионов долларов.

Во Франции последствия деятельности форума стали особенно ощутимыми — более 100 организаций подверглись кибератакам. Как установили следователи Главного следственного управления Национальной полиции, администратором платформы оказался 37-летний украинец, проживающий в Киеве. Он разработал сайт, обеспечивал его техническую поддержку и предоставлял инфраструктуру для действий других хакеров, получая долю от прибыли. По официальным данным, мужчина нигде не работал и не имел судимостей.

Операцию в Украине провели при участии сотрудников Нацполиции, СБУ, французской полиции и Европола. В рамках следственных действий в квартире подозреваемого провели санкционированные обыски. Изъяты компьютеры, мобильные устройства и оборудование для взлома беспроводных сетей.

Напомним, в конце июля хакеры обанкротили крупную компанию из-за легкого пароля.

Фокус уже предупреждал, что хакеры могут легко атаковать миллионы смартфонов из-за ошибки Android.