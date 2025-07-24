10 років атакував США і Європу: в Києві поліція затримала творця хакерського форуму

Поліція спільно з СБУ, Європолом і французькими колегами затримала 37-річного киянина, який створив платформу для торгівлі шкідливим ПЗ та координації хакерських атак у різних країнах світу. Його ресурсом користувалися злочинні угруповання у Франції, США та по всій Європі.

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Як повідомляє Департамент комунікації Національної поліції, внаслідок міжнародної спецоперації у Києві затримано українського розробника одного з наймасштабніших хакерських форумів у світі. Цей ресурс, що працював понад 10 років, став платформою для координації кібератак, торгівлі шпигунським програмним забезпеченням і витоками баз даних.

Онлайн-форум, який використовували зловмисники з різних країн, фактично став "маркетплейсом" кіберзлочинного світу. Тут продавали програми, обмінювалися інструментами для атак, а також організовували кібератаки на державні установи та інфраструктурні об’єкти у Франції, США та інших країнах ЄС. За даними слідчих, дохід адміністратора цього ресурсу міг сягнути 7 мільйонів доларів.

У Франції наслідки діяльності форуму стали особливо відчутними – понад 100 організацій зазнали кібератак. Як встановили слідчі Головного слідчого управління Національної поліції, адміністратором платформи виявився 37-річний українець, що проживає в Києві. Він розробив сайт, забезпечував його технічну підтримку та надавав інфраструктуру для дій інших хакерів, отримуючи частку від прибутку. За офіційними даними, чоловік ніде не працював і не мав судимостей.

Операцію в Україні провели за участі співробітників Нацполіції, СБУ, французької поліції та Європолу. У межах слідчих дій у помешканні підозрюваного провели санкціоновані обшуки. Вилучено комп’ютери, мобільні пристрої та обладнання для злому бездротових мереж.

Нагадаємо, наприкінці липня хакери збанкрутували велику компанію через легкий пароль.

Фокус вже попереджав, що хакери можуть легко атакувати мільйони смартфонів через помилку Android.