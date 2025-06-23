Хакери можуть легко атакувати мільйони смартфонів через помилку Android: що важливо знати

Користувачі Android-пристроїв опинилися в групі ризику через те, що вразливість операційної системи дає змогу хакерам запускати дії в застосунках без згоди самих користувачів.

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Виглядає все цілком пристойно, — як звичайне повідомлення з посиланням, пише TechRadar. Але насправді відкривається зовсім інший URL, або ж запускається прихована дія.

Таким чином, користувачі Android можуть або опинитися на шкідливих сайтах, або не з власної волі запускати команди в застосунках. Імовірно, проблема виникає через некоректне опрацювання Unicode-символів у системі Android. Зокрема, фахівці відстежили, що в тексті повідомлення з посиланням можуть бути невидимі символи, які повністю змінюють фактичний URL, на який натискає користувач.

Наприклад, користувач переходить за посиланням "amazon.com", але через вставлений символ з нульовою шириною (zero-width space) Android за фактом відкриває геть інше посилання — "zon.com". Система не показує прихований символ, але зчитує його як роздільник і таким чином змінює поведінку кнопки "відкрити посилання".

Особливо небезпечно, якщо зловмисники використовують так звані deep links — посилання, що безпосередньо запускають функції застосунків. Наприклад, "спотворене" посилання може відривати вікно дзвінків у WhatsApp або запускати внутрішні функції Instagram, Discord, Telegram або Slack.

Експерти зазначають, що хакерські хитрощі спрацьовують на різних пристроях — Google Pixel 9 Pro XL, Samsung Galaxy S25 і старіших моделях. Причому антивірусні програми виявляються в таких випадках безсилими — адже йдеться не про класичне шкідливе ПЗ, а про маніпуляції поведінкою інтерфейсу та налаштуваннями застосунків. тому користувачам радять такі засоби захисту на рівні пристрою, що здатні визначати аномалії в поведінці системи.

Раніше Фокус писав, яким чином QR-код може зламати ваш телефон. Щоправда, йдеться не про всі QR-коди, а про ті, які розсилаються шахраями, тому потрібно бути уважним і не сканувати QR-код незрозумілого походження.

Раніше стало відомо, як вирахувати шахраїв в інтернеті. Особливо обережними треба бути літнім людям — часто саме на них націлюються зловмисники, розраховуючи, що ті недостатньо поінформовані про можливі небезпеки в інтернеті.