Як обчислити шахраїв в інтернеті: перевірте цю важливу ознаку

З розвитком сучасних технологій дедалі винахідливішими стають і інтернет-шахраї. Насамперед їхніми жертвами ризикують стати люди похилого віку — наприклад, зловмисники можуть "взяти на приціл" рахунки соціального забезпечення.

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Про це повідомляє slashgear.com.

Шахраї можуть розсилати фішингові текстові повідомлення — вони користуються тим, що літні люди можуть бути менш обізнані в тому, що стосується інтернет-грамотності.

Наприклад, варто насторожитися, якщо надходить повідомлення, в якому — нібито від імені органів соцзабезпечення — обіцяється збільшення допомоги, і при цьому від людини вимагається її особиста інформація. Офіційні організації ніколи не діють у такий спосіб і не надсилають подібних повідомлень.

Також варто звернути увагу, якщо повідомлення має характер погрози — наприклад, там вимагають сплатити якийсь штраф (і знову ж таки, запитують доступ до особистої інформації). Такі питання в текстових повідомленнях не вирішуються — і навіть якщо клієнт підписаний на розсилку соціальної організації, в офіційних повідомленнях ніколи не стануть вимагати особисті дані.

Підозріле повідомлення: що робити

Насамперед, заради власної безпеки, на такі повідомлення не треба відповідати і в жодному разі не можна переходити за посиланнями, які можуть у них міститися. Зрозуміло, жодної особистої інформації теж повідомляти не можна.

Можна або просто видалити повідомлення і заблокувати відправника, а можна і звернутися до правоохоронців. Про всяк випадок можна зв'язатися зі своїм банком, а також поміняти паролі — це теж допоможе захистити ваші дані.

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні спостерігається зростання випадків шахрайства. Найпоширенішими способами є фішингові посилання (жертва переходить за шкідливим посиланням і розкриває в такий спосіб свої дані), злом акаунтів у соціальних мережах, виманювання інформації телефоном:

Також часто трапляється шахрайство під час купівлі або продажу товарів онлайн.

Раніше Фокус писав, що ще шахраї крадуть дані картки через смартфон. Проблема особливо актуальна в сезон відпусток, коли люди подорожують і користуються відкритими мережами Wi-Fi.

Також стало відомо, що треба робити, якщо шахраї намагаються вкрасти гроші з рахунку. Насамперед, треба пам'ятати, що аферисти можуть уміло маскуватися під банки чи інші надійні компанії.