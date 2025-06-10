Как вычислить мошенников в интернете: проверьте этот важный признак

С развитием современных технологий все более изобретательными становятся и интернет-мошенники. В первую очередь их жертвами рискуют стать пожилые люди – например, злоумышленники могут «взять на прицел» счета социального обеспечения.

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Об этом сообщает slashgear.com.

Мошенники могут рассылать фишинговые текстовые сообщения – они пользуются тем, что пожилые люди могут быть менее осведомлены в том, что касается интернет-грамотности.

Например, стоит насторожиться, если приходит сообщение, в котором – якобы от имени органов соцобеспечения – обещается увеличение пособия, и при этом от человека требуется его личная информация. Официальные организации никогда не действуют таким способом и не присылают подобных сообщений.

Также стоит обратить внимание, если сообщение носит характер угрозы – например, там требуют оплатить некий штраф (и опять же, запрашивают доступ к личной информации). Такие вопросы в текстовых сообщениях не решаются – и даже если клиент подписан на рассылку социальной организации, в официальных сообщениях никогда не станут требовать личные данные.

Подозрительное сообщение: что делать

Прежде всего, ради собственной безопасности, на такие сообщения не надо отвечать и ни в коем случае нельзя переходить по ссылкам, которые могут в них содержаться. Разумеется, никакой личной информации тоже сообщать нельзя.

Можно или просто удалить сообщение и заблокировать отправителя, а можно и обратиться к правоохранителям. На всякий случай можно связаться со своим банком, а также поменять пароли – это тоже поможет защитить ваши данные.

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украине наблюдается рост случаев мошенничества. Наиболее распространенными способами являются фишинговые ссылки (жертва переходит по вредоносной ссылке и раскрывает таким образом свои данные), взлом аккаунтов в социальных сетях, выманивание информации по телефону:

Также часто встречается мошенничество при покупке или продаже товаров онлайн.

Ранее Фокус писал, что еще мошенники крадут данные карты через смартфон. Проблема особенно актуальна в сезон отпусков, когда люди путешествуют и пользуются открытыми сетями Wi-Fi.

Также стало известно, что надо делать, если мошенники пытаются украсть деньги со счета. Прежде всего, надо помнить, что аферисты могут умело маскироваться под банки или другие надежные компании.