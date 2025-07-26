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Украина

На Киевщине зафиксировали случаи бешенства: введен карантин в более 50 населенных пунктах (список)

бешенство, каратин, введение, карантинные меры, ограничения, болезнь, прививки, вакцинация
На Киевщине обнаружили бешенство | Фото: Getty

В отдельных населенных пунктах карантинные ограничения будут действовать до 25 августа и даже до 21 сентября.

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В Киевской области на территории нескольких районов ввели карантин из-за случаев бешенства. Речь идет о Фастовском, Бучанском и Обуховском районах. Об этом сообщила Киевская областная государственная больница ветеринарной медицины.

"В связи с подтвержденными случаями бешенства на территории Фастовского, Бучанского и Обуховского районов были введены карантинные ограничения. Карантин при выявлении бешенства у животных является обязательным ветеринарно-санитарным мероприятием", — говорится в сообщении.

Несколько дней назад Киевская областная государственная больница ветеринарной медицины сообщила, что на территории населенного пункта Петропавловская Борщаговка зафиксирован случай заболевания бешенством. Заболела и погибла бездомная кошка.

Согласно правилам карантинных ограничений на определенный срок запрещается ввоз и вывоз животных из каратинной зоны, перемещение их между хозяйствами и участие в ярмарка и выставках, требуется обязательная вакцинация всех домашних собак и кошек (в частности, в неблагополучной зоне).

Перечень населенных пунктов, на которые распространяются карантинные ограничения, и сроки их действия — ниже

До 25.08.2025 года

  • с. Малютянка
  • с. Забирье
  • с. Жорновка
  • с. Княжичи
  • с. Михайловская Рубежовка
  • с. Забучье
  • с. Шпитьки
  • с. Лычанка
  • с. Гуровщина
  • с. Горбовичи
  • с. Дмитровка
  • с. Мила
  • с. Мечта
  • с. Буча
  • с. Петрушки
  • с. Лесное
  • с. Любимовка
  • с. Лука
  • с. Бобрица
  • с. Музычи
  • с. Неграши
  • с. Иванков

До 04.09.2025 года

  • с. Новое
  • с. Вита-Почтовая
  • с. Синяк
  • с. Раковка
  • с. Красное
  • с. Хотов
  • с. Круглик
  • с. Кременище
  • с. Лесники
  • с. Ходосеевка
  • с. Чабаны
  • с. Новоселки

До 21.09.2025 года

  • м. Вишневое
  • с. Софиевская Борщаговка
  • с. Петропавловская Борщаговка
  • с. Чайки
  • с. Святопетровское
  • с. Гатное
  • с. Крюковщина
  • м. Боярка
  • с. Тарасовка
  • с. Юровка
  • с. Коцюбинское
  • с. Капитановка
  • с. Гореничи
  • с. Гнатовка
  • с. Стоянка
  • с. Белогородка
  • с. Шевченково
  • м. Ирпень

Справка: Бешенство — острая инфекционная болезнь, которая передается человеку исключительно от животных (собак, кошек, лисиц и т.д.). Ее вызывает нейротропный вирус бешенства (англ. rabies virus) из рода Lyssavirus. В случае контакта с животным больным бешенством, необходимо обратиться к медикам и по возможности получить антирабическую вакцину.

Бешенство на поздних стадиях неизлечимо. В мире зафиксирован один единственный случай, когда человек полностью выздоровел после бешенства.

Напомним, что согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале Nature, ученые обнаружили, что вакцина против опоясывающего лишая может значительно снизить риск развития деменции.