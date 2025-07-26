На Киевщине зафиксировали случаи бешенства: введен карантин в более 50 населенных пунктах (список)

В отдельных населенных пунктах карантинные ограничения будут действовать до 25 августа и даже до 21 сентября.

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В Киевской области на территории нескольких районов ввели карантин из-за случаев бешенства. Речь идет о Фастовском, Бучанском и Обуховском районах. Об этом сообщила Киевская областная государственная больница ветеринарной медицины.

"В связи с подтвержденными случаями бешенства на территории Фастовского, Бучанского и Обуховского районов были введены карантинные ограничения. Карантин при выявлении бешенства у животных является обязательным ветеринарно-санитарным мероприятием", — говорится в сообщении.

Несколько дней назад Киевская областная государственная больница ветеринарной медицины сообщила, что на территории населенного пункта Петропавловская Борщаговка зафиксирован случай заболевания бешенством. Заболела и погибла бездомная кошка.

Согласно правилам карантинных ограничений на определенный срок запрещается ввоз и вывоз животных из каратинной зоны, перемещение их между хозяйствами и участие в ярмарка и выставках, требуется обязательная вакцинация всех домашних собак и кошек (в частности, в неблагополучной зоне).

Перечень населенных пунктов, на которые распространяются карантинные ограничения, и сроки их действия — ниже

До 25.08.2025 года

с. Малютянка

с. Забирье

с. Жорновка

с. Княжичи

с. Михайловская Рубежовка

с. Забучье

с. Шпитьки

с. Лычанка

с. Гуровщина

с. Горбовичи

с. Дмитровка

с. Мила

с. Мечта

с. Буча

с. Петрушки

с. Лесное

с. Любимовка

с. Лука

с. Бобрица

с. Музычи

с. Неграши

с. Иванков

До 04.09.2025 года

с. Новое

с. Вита-Почтовая

с. Синяк

с. Раковка

с. Красное

с. Хотов

с. Круглик

с. Кременище

с. Лесники

с. Ходосеевка

с. Чабаны

с. Новоселки

До 21.09.2025 года

м. Вишневое

с. Софиевская Борщаговка

с. Петропавловская Борщаговка

с. Чайки

с. Святопетровское

с. Гатное

с. Крюковщина

м. Боярка

с. Тарасовка

с. Юровка

с. Коцюбинское

с. Капитановка

с. Гореничи

с. Гнатовка

с. Стоянка

с. Белогородка

с. Шевченково

м. Ирпень

Справка: Бешенство — острая инфекционная болезнь, которая передается человеку исключительно от животных (собак, кошек, лисиц и т.д.). Ее вызывает нейротропный вирус бешенства (англ. rabies virus) из рода Lyssavirus. В случае контакта с животным больным бешенством, необходимо обратиться к медикам и по возможности получить антирабическую вакцину.

Бешенство на поздних стадиях неизлечимо. В мире зафиксирован один единственный случай, когда человек полностью выздоровел после бешенства.

Напомним, что согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале Nature, ученые обнаружили, что вакцина против опоясывающего лишая может значительно снизить риск развития деменции.