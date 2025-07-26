На Киевщине зафиксировали случаи бешенства: введен карантин в более 50 населенных пунктах (список)
В отдельных населенных пунктах карантинные ограничения будут действовать до 25 августа и даже до 21 сентября.
В Киевской области на территории нескольких районов ввели карантин из-за случаев бешенства. Речь идет о Фастовском, Бучанском и Обуховском районах. Об этом сообщила Киевская областная государственная больница ветеринарной медицины.
"В связи с подтвержденными случаями бешенства на территории Фастовского, Бучанского и Обуховского районов были введены карантинные ограничения. Карантин при выявлении бешенства у животных является обязательным ветеринарно-санитарным мероприятием", — говорится в сообщении.
Несколько дней назад Киевская областная государственная больница ветеринарной медицины сообщила, что на территории населенного пункта Петропавловская Борщаговка зафиксирован случай заболевания бешенством. Заболела и погибла бездомная кошка.
Согласно правилам карантинных ограничений на определенный срок запрещается ввоз и вывоз животных из каратинной зоны, перемещение их между хозяйствами и участие в ярмарка и выставках, требуется обязательная вакцинация всех домашних собак и кошек (в частности, в неблагополучной зоне).
Перечень населенных пунктов, на которые распространяются карантинные ограничения, и сроки их действия — ниже
До 25.08.2025 года
- с. Малютянка
- с. Забирье
- с. Жорновка
- с. Княжичи
- с. Михайловская Рубежовка
- с. Забучье
- с. Шпитьки
- с. Лычанка
- с. Гуровщина
- с. Горбовичи
- с. Дмитровка
- с. Мила
- с. Мечта
- с. Буча
- с. Петрушки
- с. Лесное
- с. Любимовка
- с. Лука
- с. Бобрица
- с. Музычи
- с. Неграши
- с. Иванков
До 04.09.2025 года
- с. Новое
- с. Вита-Почтовая
- с. Синяк
- с. Раковка
- с. Красное
- с. Хотов
- с. Круглик
- с. Кременище
- с. Лесники
- с. Ходосеевка
- с. Чабаны
- с. Новоселки
До 21.09.2025 года
- м. Вишневое
- с. Софиевская Борщаговка
- с. Петропавловская Борщаговка
- с. Чайки
- с. Святопетровское
- с. Гатное
- с. Крюковщина
- м. Боярка
- с. Тарасовка
- с. Юровка
- с. Коцюбинское
- с. Капитановка
- с. Гореничи
- с. Гнатовка
- с. Стоянка
- с. Белогородка
- с. Шевченково
- м. Ирпень
Справка: Бешенство — острая инфекционная болезнь, которая передается человеку исключительно от животных (собак, кошек, лисиц и т.д.). Ее вызывает нейротропный вирус бешенства (англ. rabies virus) из рода Lyssavirus. В случае контакта с животным больным бешенством, необходимо обратиться к медикам и по возможности получить антирабическую вакцину.
Бешенство на поздних стадиях неизлечимо. В мире зафиксирован один единственный случай, когда человек полностью выздоровел после бешенства.
Напомним, что согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале Nature, ученые обнаружили, что вакцина против опоясывающего лишая может значительно снизить риск развития деменции.