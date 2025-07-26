На Київщині зафіксували випадки сказу: запроваджено карантин в понад 50 населених пунктах (список)

В окремих населених пунктах карантинні обмеження будуть діяти до 25 серпня і навіть до 21 вересня.

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У Київській області на території кілько районів запровадили карантин через випадки сказу. Йдеться про Фастівський, Бучанський та Обухівський райони. Про це повідомила Київська обласна державна лікарня ветеринарної медицини..

"У зв'язку з підтвердженними випадками сказу на території Фастівського, Бучанського та Обухівського районів були запроваджені карантинні обмеження. Карантин при виявленні сказу у тварин є обов’язковим ветеринарно-санітарним заходом", — йдеться в повідомленні.

Кілька днів тому Київська обласна державна лікарня ветеринарної медицини повідомила, що на території населеного пункту Петропавлівська Борщагівка зафіксовано випадок захворювання на сказ. Захворіла та загинула безпритульна кішка.

Згідно із правилами карантинних обмежень на певний строк забороняється ввезення і вивезення тварин з каратинної зони, переміщення їх між господарствами і участь у ярмарка і виставках, вимагається обов'язкова вакцинація всіх домашніх собак і котів (зокрема, в неблагополучній зоні).

Перелік населених пунктів, на які поширюються карантинні обмеження, та терміни їх дії — нижче

До 25.08.2025 року

с. Малютянка

с. Забір'я

с. Жорнівка

с. Княжичі

с. Михайлівська Рубежівка

с. Забуччя

с. Шпитьки

с. Личанка

с. Гурівщина

с. Горбовичі

с. Дмитрівка

с. Мила

с. Мрія

с. Буча

с. Петрушки

с. Лісне

с. Любимівка

с. Лука

с. Бобриця

с. Музичі

с. Неграші

с. Іванків

До 04.09.2025 року

с. Нове

с. Віта- Поштова

с. Синяк

с. Раківка

с. Червоне

с. Хотів

с. Круглик

с. Кременище

с. Лісники

с. Ходосіївка

с. Чабани

с. Новосілки

До 21.09.2025 року

м. Вишневе

с. Софіївська Борщагівка

с. Петропавлівська Борщагівка

с. Чайки

с. Святопетрівське

с. Гатне

с. Крюківщина

м. Боярка

с. Тарасівка

с. Юрівка

с. Коцюбинське

с. Капітанівка

с. Гореничі

с. Гнатівка

с. Стоянка

с. Білогородка

с. Шевченкове

м. Ірпінь

Довідка: Сказ — гостра інфекційна хвороба, яка передається людині виключно від тварин (собак, котів, лисиць тощо). Її спричинює нейротропний вірус сказу (англ. rabies virus) із роду Lyssavirus. У випадку контакту з твариною хворою на сказ, необхідно звернутися до медиків і по можливості отримати антирабічну вакцину.

Сказ на пізніх стадіях невиліковний. У світі зафіксований один єдиний випадок, коли людина повністю одужала після сказу.

Нагадаємо, що згідно з недавнім дослідженням, опублікованим у журналі Nature, вчені виявили, що вакцина проти оперізувального лишаю може значно знизити ризик розвитку деменції.