Природная аномалия в разгар лета: в парке "Наталка" снова расцвели магнолии (фото, видео)

В парке "Наталка" в Киеве второй раз за год неожиданно начала цвести магнолия

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На территории парка "Наталка" в Оболонском районе столицы снова зацвела магнолия, которая является одним из старейших растений на Земле, рассказала журналистка телеканала "Киев24".

Она отметила, что розовых цветков на дереве, которые сразу бросаются в глаза, очень много.

Местные жители, которые регулярно гуляют вдоль берега Днепра, подметили, что такое на самом деле происходит не впервые.

"Это не первый раз и не первый год. Иногда даже бывает в ноябре месяце они еще расцветают", — рассказала киевлянка.

Обычно магнолии цветут весной, но при благоприятных погодных условиях некоторые сорта могут повторно расцветать летом, сообщает КП УЗН Оболонского района.

Магнолия в парке "Наталка"

Коммунальщики приглашают полюбоваться изящными и ароматными цветами, которые создают атмосферу элегантности и роскоши.

Магнолия цветет в Киеве

Напомним, Фокус писал об орехе, цветы которого, чтобы избежать самоопыления, меняют пол каждый сезон в течение 40 миллионов лет. Причем, дерево разделяет свои мужские и женские цветы во времени и они цветут по очереди. Интересно, что соотношение женских и мужских цветов, как правило, составляет примерно 1:1.

К слову, бразильские супруги Себастиао и Лелия Сальгадо за 20 лет посадили более двух миллионов деревьев. Семейная пара хотела восстановить лес в Амазонии, который был уничтожен при очистке участка под застройку.