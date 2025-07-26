Природна аномалія у розпал літа: у парку "Наталка" знову розквітли магнолії (фото, відео)
У парку "Наталка" у Києві вдруге за рік несподівано почала квітнути магнолія
На території парку "Наталка" в Оболонському районі столиці знову зацвіла магнолія, яка є однією з найстаріших рослин на Землі, розповіла журналістка телеканалу "Київ24".
Вона зазначила, що рожевих квіток на дереві, які одразу впадають в око, дуже багато.
Місцеві мешканці, які регулярно гуляють вздовж берега Дніпра, підмітили, що таке насправді відбувається не вперше.
"Це не перший раз і не перший рік. Деколи навіть буває в листопаді місяці вони ще розцвітають", — розповіла киянка.
Зазвичай магнолії квітнуть навесні, але за сприятливих погодних умов деякі сорти можуть повторно розквітати влітку, повідомляє КП УЗН Оболонського району.
Комунальники запрошують помилуватися витонченими та ароматними квітами, що створюють атмосферу елегантності та розкоші.
Нагадаємо, Фокус писав про горіх, квіти якого, щоб уникнути самозапилення, змінюють стать щосезону протягом 40 мільйонів років. Причому, дерево розділяє свої чоловічі та жіночі квіти в часі й вони цвітуть по черзі. Цікаво, що співвідношення жіночих і чоловічих квітів, як правило, становить приблизно 1:1.
До слова, бразильське подружжя Себастіао і Лелія Сальгадо за 20 років посадили понад два мільйони дерев. Сімейна пара хотіла відновити ліс в Амазонії, який був знищений під час очищення ділянки під забудову.