Природна аномалія у розпал літа: у парку "Наталка" знову розквітли магнолії (фото, відео)

У парку "Наталка" у Києві вдруге за рік несподівано почала квітнути магнолія

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На території парку "Наталка" в Оболонському районі столиці знову зацвіла магнолія, яка є однією з найстаріших рослин на Землі, розповіла журналістка телеканалу "Київ24".

Вона зазначила, що рожевих квіток на дереві, які одразу впадають в око, дуже багато.

Місцеві мешканці, які регулярно гуляють вздовж берега Дніпра, підмітили, що таке насправді відбувається не вперше.

"Це не перший раз і не перший рік. Деколи навіть буває в листопаді місяці вони ще розцвітають", — розповіла киянка.

Зазвичай магнолії квітнуть навесні, але за сприятливих погодних умов деякі сорти можуть повторно розквітати влітку, повідомляє КП УЗН Оболонського району.

Магнолія у парку "Наталка"

Комунальники запрошують помилуватися витонченими та ароматними квітами, що створюють атмосферу елегантності та розкоші.

Магнолія цвіте у Києві

Нагадаємо, Фокус писав про горіх, квіти якого, щоб уникнути самозапилення, змінюють стать щосезону протягом 40 мільйонів років. Причому, дерево розділяє свої чоловічі та жіночі квіти в часі й вони цвітуть по черзі. Цікаво, що співвідношення жіночих і чоловічих квітів, як правило, становить приблизно 1:1.

До слова, бразильське подружжя Себастіао і Лелія Сальгадо за 20 років посадили понад два мільйони дерев. Сімейна пара хотіла відновити ліс в Амазонії, який був знищений під час очищення ділянки під забудову.