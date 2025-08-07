Стрельба в Черкассах: вооруженный мужчина забаррикадировался в McDonald's, детали (видео)

В центре Черкасс в одном из ресторанов быстрого питания произошла стрельба. Полиция эвакуировала персонал и посетителей. На месте работают спецназовцы.

В Черкассах 7 августа в заведении питания вблизи McDonald's на улице Смелянской полиция проводит спецоперацию из-за стрельбы. Как сообщает "Суспільне Черкаси", в помещении находится вооруженный мужчина.

По словам пресс-секретаря областного управления Нацполиции Зои Вовк, информация о вооруженном человеке поступила около 11:00. На место инцидента прибыли следственно-оперативная группа, спецназовцы и медики. Территория вокруг заведения оцеплена.

"Следственно-оперативная группа, спецназовцы и медики находятся на месте. Просим не приближаться к месту инцидента", — отметили в пресс-службе полиции.

По предварительным данным, мужчина с оружием находится внутри помещения. Работников и посетителей заведения эвакуировали. Жертв или пострадавших пока не зафиксировано.

Очевидцы сообщают о значительном количестве правоохранителей и медиков вблизи места происшествия. Ситуация остается напряженной.

Напомним, ранее в Черкассах уже фиксировали инциденты с применением оружия в общественных местах, однако подобное блокирование заведения питания с привлечением спецназа является исключительным случаем для города.

Новость обновляется...