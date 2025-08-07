Стрілянина у Черкасах: озброєний чоловік забарикадувався у McDonald's, деталі (відео)

У центрі Черкас в одному з ресторанів швидкого харчування сталася стрілянина. Поліція евакуювала персонал та відвідувачів. На місці працюють спецпризначенці.

У Черкасах 7 серпня в закладі харчування поблизу McDonald's на вулиці Смілянській поліція проводить спецоперацію через стрілянину. Як повідомляє "Суспільне Черкаси", в приміщенні перебуває озброєний чоловік.

За словами речниці обласного управління Нацполіції Зої Вовк, інформація про озброєну людину надійшла близько після 11:00. На місце інциденту прибули слідчо-оперативна група, спецпризначенці та медики. Територію навколо закладу оточено.

"Слідчо-оперативна група, спецпризначенці та медики перебувають на місці. Просимо не наближатися до місця інциденту", – зазначили у пресслужбі поліції.

За попередніми даними, чоловік зі зброєю перебуває всередині приміщення. Працівників і відвідувачів закладу евакуювали. Жертв чи постраждалих наразі не зафіксовано.

Очевидці повідомляють про значну кількість правоохоронців та медиків поблизу місця події. Ситуація залишається напруженою.

Нагадаємо, раніше в Черкасах вже фіксували інциденти із застосуванням зброї у громадських місцях, однак подібне блокування закладу харчування із залученням спецпризначенців є винятковим випадком для міста.

Новина оновлюється...