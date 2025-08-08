IT Meets. Сервисный бизнес 2025: Lead & Deliver
Способность создавать долговременную ценность теперь играет более важную роль, чем операционная эффективность. Теперь клиенты ожидают более глубокого погружения в их вопросы, стратегического мышления и проактивности.
Поэтому сегодня важно освоить новые подходы в управлении бизнесом, взаимодействия с клиентами и построения внутренних процессов. О том, как строить партнерские отношения с заказчиками и качественно управлять командами на седьмой в этом году конференции IT Meets, которую организует Львовский ИТ Кластер.
Событие объединит основателей и CEO сервисных ИТ-компаний, директоров стратегического направления, проектных менеджеров и всех, кто обладает глубокой экспертизой в масштабировании сервисного бизнеса и построении надежных и долговременных партнерских отношений с клиентами.
Поговорим о:
- действенные стратегии для роста и развития бизнеса в условиях нестабильности;
- современные решения для повышения лояльности клиентов;
- оптимизацию внутренних процессов для эффективного управления проектами и командами;
- реальные кейсы перехода компаний от стагнации к росту;
- новые подходы для укрепления конкурентоспособности на глобальном рынке;
- вызовы для сервисного бизнеса в 2025 году.
Спикеры:
- Артур Федоренко, основатель и CEO Wiseboard;
- Виктор Чех, соучредитель и CEO Sombra;
- Кристина Величко, Senior Project Manager в ELEKS и другие.
Больше спикеров и программа IT Meets — по ссылке.
Конференция будет интересной и полезной для основателей и владельцев сервисных ИТ-компаний, руководителей по развитию и операционному управлению, проектных менеджеров, бизнес-аналитиков, специалистов по продажам, HR-специалистов, а также всех, кто отвечает за работу с клиентами.
Конференции IT Meets — это пространство для откровенных разговоров о ключевых вызовах, с которыми сталкивается техсектор. В программе события — презентации и панельные дискуссии с лидерами индустрии, которым удалось пройти через стагнацию, трансформации и турбулентность и сохранить устойчивость компании в условиях нестабильного рынка. Вы услышите реальные истории о переломных моментах в развитии сервисных компаний, которые стали точкой старта для нового этапа роста.
Напоминаем, что сотрудники компаний-участниц Львовского ИТ Кластера могут бесплатно посещать профессиональные конференции IT Meets. Заполняйте заявку по ссылке и забронируйте свое место среди профессионалов индустрии.
*Количество бесплатных билетов на события IT Meets ограничено и зависит от размеров локаций. Поэтому предварительная регистрация обязательна.
Когда? 4 сентября
Во сколько? Регистрация стартует в 10:00, начало лектория в 11:00
Где? Винница, инновационно-технологический парк "Кристалл" (ул. 600-летия, 21)
Если вы не являетесь сотрудником компании-участницы Львовского ИТ Кластера, вы можете приобрести билет на IT Meets по ссылке.