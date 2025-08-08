IT Meets. Сервисный бизнес 2025: Lead & Deliver

Способность создавать долговременную ценность теперь играет более важную роль, чем операционная эффективность. Теперь клиенты ожидают более глубокого погружения в их вопросы, стратегического мышления и проактивности.

Related video

Поэтому сегодня важно освоить новые подходы в управлении бизнесом, взаимодействия с клиентами и построения внутренних процессов. О том, как строить партнерские отношения с заказчиками и качественно управлять командами на седьмой в этом году конференции IT Meets, которую организует Львовский ИТ Кластер.

Событие объединит основателей и CEO сервисных ИТ-компаний, директоров стратегического направления, проектных менеджеров и всех, кто обладает глубокой экспертизой в масштабировании сервисного бизнеса и построении надежных и долговременных партнерских отношений с клиентами.

Поговорим о:

действенные стратегии для роста и развития бизнеса в условиях нестабильности;

современные решения для повышения лояльности клиентов;

оптимизацию внутренних процессов для эффективного управления проектами и командами;

реальные кейсы перехода компаний от стагнации к росту;

новые подходы для укрепления конкурентоспособности на глобальном рынке;

вызовы для сервисного бизнеса в 2025 году.

Спикеры:

Артур Федоренко, основатель и CEO Wiseboard;

Виктор Чех, соучредитель и CEO Sombra;

Кристина Величко, Senior Project Manager в ELEKS и другие.

Больше спикеров и программа IT Meets — по ссылке.

Конференция будет интересной и полезной для основателей и владельцев сервисных ИТ-компаний, руководителей по развитию и операционному управлению, проектных менеджеров, бизнес-аналитиков, специалистов по продажам, HR-специалистов, а также всех, кто отвечает за работу с клиентами.

Конференции IT Meets — это пространство для откровенных разговоров о ключевых вызовах, с которыми сталкивается техсектор. В программе события — презентации и панельные дискуссии с лидерами индустрии, которым удалось пройти через стагнацию, трансформации и турбулентность и сохранить устойчивость компании в условиях нестабильного рынка. Вы услышите реальные истории о переломных моментах в развитии сервисных компаний, которые стали точкой старта для нового этапа роста.

Напоминаем, что сотрудники компаний-участниц Львовского ИТ Кластера могут бесплатно посещать профессиональные конференции IT Meets. Заполняйте заявку по ссылке и забронируйте свое место среди профессионалов индустрии.

*Количество бесплатных билетов на события IT Meets ограничено и зависит от размеров локаций. Поэтому предварительная регистрация обязательна.

Когда? 4 сентября

Во сколько? Регистрация стартует в 10:00, начало лектория в 11:00

Где? Винница, инновационно-технологический парк "Кристалл" (ул. 600-летия, 21)

Если вы не являетесь сотрудником компании-участницы Львовского ИТ Кластера, вы можете приобрести билет на IT Meets по ссылке.