IT Meets. Сервісний бізнес 2025: Lead & Deliver
Здатність створювати довготривалу цінність тепер відіграє важливішу роль, ніж операційна ефективність. Тепер клієнти очікують глибшого занурення в їхні питання, стратегічного мислення та проактивності.
Тому сьогодні важливо опанувати нові підходи в управлінні бізнесом, взаємодії з клієнтами та побудови внутрішніх процесів. Про те, як будувати партнерські відносини з замовниками та якісно управляти командами на сьомій в цьому році конференції IT Meets, яку організовує Львівський ІТ Кластер.
Подія об’єднає засновників та CEO сервісних ІТ-компаній, директорів стратегічного напрямку, проєктних менеджерів та усіх, хто володіє глибокою експертизою у масштабуванні сервісного бізнесу та побудові надійних і довготривалих партнерських відносин із клієнтами.
Поговоримо про:
- дієві стратегії для зростання та розвитку бізнесу в умовах нестабільності;
- сучасні рішення для підвищення лояльності клієнтів;
- оптимізацію внутрішніх процесів для ефективного управління проєктами й командами;
- реальні кейси переходу компаній від стагнації до зростання;
- нові підходи для зміцнення конкурентоспроможності на глобальному ринку;
- виклики для сервісного бізнесу у 2025 році.
Спікери:
- Артур Федоренко, засновник та CEO Wiseboard;
- Віктор Чех, співзасновник та CEO Sombra;
- Христина Величко, Senior Project Manager у ELEKS та інші.
Більше спікерів та програма IT Meets – за посиланням.
Конференція буде цікавою і корисною для засновників та власників сервісних ІТ-компаній, керівників з розвитку та операційного управління, проєктних менеджерів, бізнес-аналітиків, фахівців з продажів, HR-спеціалістів, а також усіх, хто відповідає за роботу з клієнтами.
Конференції IT Meets — це простір для відвертих розмов про ключові виклики, з якими стикається техсектор. У програмі події — презентації та панельні дискусії з лідерами індустрії, яким вдалося пройти через стагнацію, трансформації та турбулентність і зберегти стійкість компанії в умовах нестабільного ринку. Ви почуєте реальні історії про переломні моменти в розвитку сервісних компаній, які стали точкою старту для нового етапу зростання.
Нагадуємо, що співробітники компаній-учасниць Львівського ІТ Кластера можуть безкоштовно відвідувати професійні конференції IT Meets. Заповнюйте заявку за посиланням та забронюйте своє місце серед професіоналів індустрії.
*кількість безкоштовних квитків на події IT Meets обмежена та залежить від розмірів локацій. Тому попередня реєстрація обов’язкова.
Коли? 4 вересня
О котрій? Реєстрація стартує о 10:00, початок лекторію об 11:00
Де? Вінниця, інноваційно-технологічний парк “Кристал” (вул. 600-річчя, 21)
Якщо ви не є співробітником компанії-учасниці Львівського ІТ Кластера, ви можете придбати квиток на IT Meets за посиланням.