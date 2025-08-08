IT Meets. Сервісний бізнес 2025: Lead & Deliver

Здатність створювати довготривалу цінність тепер відіграє важливішу роль, ніж операційна ефективність. Тепер клієнти очікують глибшого занурення в їхні питання, стратегічного мислення та проактивності.

Related video

Тому сьогодні важливо опанувати нові підходи в управлінні бізнесом, взаємодії з клієнтами та побудови внутрішніх процесів. Про те, як будувати партнерські відносини з замовниками та якісно управляти командами на сьомій в цьому році конференції IT Meets, яку організовує Львівський ІТ Кластер.

Подія об’єднає засновників та CEO сервісних ІТ-компаній, директорів стратегічного напрямку, проєктних менеджерів та усіх, хто володіє глибокою експертизою у масштабуванні сервісного бізнесу та побудові надійних і довготривалих партнерських відносин із клієнтами.

Поговоримо про:

дієві стратегії для зростання та розвитку бізнесу в умовах нестабільності;

сучасні рішення для підвищення лояльності клієнтів;

оптимізацію внутрішніх процесів для ефективного управління проєктами й командами;

реальні кейси переходу компаній від стагнації до зростання;

нові підходи для зміцнення конкурентоспроможності на глобальному ринку;

виклики для сервісного бізнесу у 2025 році.

Спікери:

Артур Федоренко, засновник та CEO Wiseboard;

Віктор Чех, співзасновник та CEO Sombra;

Христина Величко, Senior Project Manager у ELEKS та інші.

Більше спікерів та програма IT Meets – за посиланням.

Конференція буде цікавою і корисною для засновників та власників сервісних ІТ-компаній, керівників з розвитку та операційного управління, проєктних менеджерів, бізнес-аналітиків, фахівців з продажів, HR-спеціалістів, а також усіх, хто відповідає за роботу з клієнтами.

Конференції IT Meets — це простір для відвертих розмов про ключові виклики, з якими стикається техсектор. У програмі події — презентації та панельні дискусії з лідерами індустрії, яким вдалося пройти через стагнацію, трансформації та турбулентність і зберегти стійкість компанії в умовах нестабільного ринку. Ви почуєте реальні історії про переломні моменти в розвитку сервісних компаній, які стали точкою старту для нового етапу зростання.

Нагадуємо, що співробітники компаній-учасниць Львівського ІТ Кластера можуть безкоштовно відвідувати професійні конференції IT Meets. Заповнюйте заявку за посиланням та забронюйте своє місце серед професіоналів індустрії.

*кількість безкоштовних квитків на події IT Meets обмежена та залежить від розмірів локацій. Тому попередня реєстрація обов’язкова.

Коли? 4 вересня

О котрій? Реєстрація стартує о 10:00, початок лекторію об 11:00

Де? Вінниця, інноваційно-технологічний парк “Кристал” (вул. 600-річчя, 21)

Якщо ви не є співробітником компанії-учасниці Львівського ІТ Кластера, ви можете придбати квиток на IT Meets за посиланням.