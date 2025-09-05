Эксперт обратил внимание на условия тендера ГОТ, которые могут нести коррупционные риски

Ключевая проблема, на которую указывает эксперт, — это сочетание нереалистичных сроков и невозможных требований к сертификации.

Экономический эксперт Борис Кушнирук в своей заметке в Facebook рассказал о возможных коррупционных рисках в тендерах Государственного оператора тыла (ГОТ) на закупку гигиенических наборов для раненых. По его мнению, условия тендеров создают невозможные условия для всех, кроме заранее определенных поставщиков.

Ключевая проблема, на которую указывает эксперт, — это сочетание нереалистичных сроков и невозможных требований к сертификации. Часть наборов на сумму 18,5 млн грн требуют поставить уже до 30 сентября. Однако главным препятствием для конкуренции, как пишет Кушнирук, являются именно условия тендера.

На подачу предложений отведено всего 12 дней, за которые участники должны предоставить сертификаты и отчеты, оформление которых в обычном режиме длится месяцами.

"29 августа ГОТ объявляет три тендера. Два из них, на сумму 7,6 млн и 10,9 млн грн соответственно, имеют конечный срок подачи предложений — 10 сентября. Это 12 календарных дней. За это время потенциальный поставщик должен найти, просчитать и подготовить документы на 15-20 позиций в каждом наборе. Но самое интересное — поставка должна состояться до 30 сентября. То есть, у победителя будет меньше трех недель, чтобы закупить десятки тысяч единиц товара, скомплектовать 50 тысяч наборов и развезти их по госпиталям в разных регионах Украины", — говорится в заметке эксперта.

Он приводит пример, что для обычного полотенца требуется отдельный акт на соответствие полотенца технической спецификации Минобороны, получить который за такой срок физически невозможно.

Такие условия, по мнению Кушнирука, не только делают невозможным честную конкуренцию и ведут к завышению цен, но и дискредитируют саму идею помощи военным, поэтому действия ГОТ должны проверить антикоррупционные органы. Экономист считает, что лучшее решение сейчас — отменить текущие закупки и объявить новые, где установить реалистичные сроки для подачи предложений и поставки.