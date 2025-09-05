Експерт звернув увагу на умови тендеру ДОТ, які можуть нести корупційні ризики

Ключова проблема, на яку вказує експерт, — це поєднання нереалістичних термінів та неможливих вимог до сертифікації.

Related video

Економічний експерт Борис Кушнірук у своєму дописі у Facebook розповів про можливі корупційні ризики в тендерах Державного оператора тилу (ДОТ) на закупівлю гігієнічних наборів для поранених. На його думку, умови тендерів створюють неможливі умови для всіх, окрім заздалегідь визначених постачальників.

Ключова проблема, на яку вказує експерт, — це поєднання нереалістичних термінів та неможливих вимог до сертифікації. Частину наборів на суму 18,5 млн грн вимагають поставити вже до 30 вересня. Проте головною перешкодою для конкуренції, як пише Кушнірук, є саме умови тендеру.

На подання пропозицій відведено лише 12 днів, за які учасники мають надати сертифікати та звіти, оформлення яких у звичайному режимі триває місяцями.

«29 серпня ДОТ оголошує три тендери. Два з них, на суму 7,6 млн та 10,9 млн грн відповідно, мають кінцевий термін подання пропозицій — 10 вересня. Це 12 календарних днів. За цей час потенційний постачальник має знайти, прорахувати та підготувати документи на 15–20 позицій у кожному наборі. Але найцікавіше — постачання має відбутися до 30 вересня. Тобто, у переможця буде менше ніж три тижні, щоб закупити десятки тисяч одиниць товару, скомплектувати 50 тисяч наборів і розвезти їх по шпиталях у різних регіонах України.», - йдеться у дописі експерта.

Він наводить приклад, що для звичайного рушника вимагається окремий акт на відповідність рушника технічній специфікації Міноборони, отримати який за такий термін фізично неможливо.

Такі умови, на думку Кушнірука, не лише унеможливлюють чесну конкуренцію та ведуть до завищення цін, а й дискредитують саму ідею допомоги військовим, тому дії ДОТ мають перевірити антикорупційні органи. Економіст вважає, що найкраще рішення зараз - скасувати поточні закупівлі і оголосити нові, де встановити реалістичні терміни для подання пропозицій і поставки.