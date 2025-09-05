На Львовщине аварийно приземлился самолет с пилотом из Австралии (фото)

Во время планового полета Львов-Словакия легкомоторный самолет SU-31 совершил аварийную посадку вблизи села Волоща. Пилот остался жив.

В Дрогобычском районе Львовской области легкомоторный самолет SU-31 совершил аварийную посадку из-за неисправности двигателя, сообщают местные Telegram-каналы. Происшествие произошло вблизи села Волоща во время планового полета по маршруту Львов-Словакия.

Самолетом управлял гражданин Австралии 1984 года рождения. Аварийная посадка состоялась без дальнейшего возгорания воздушного судна. На место происшествия сразу прибыли бригады скорой помощи и спасательные службы.

Во время инцидента никто из людей не пострадал. Специалисты сейчас проверяют состояние самолета и выясняют причины возникновения неисправности двигателя.

Легкомоторные самолеты SU-31 широко используются для спортивных и учебных полетов. Подобные инциденты, связанные с техническими неисправностями, случаются редко, но всегда требуют оперативного реагирования спасательных служб.