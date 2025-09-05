На Львівщині аварійно приземлився літак з пілотом із Австралії (фото)

Під час планового польоту Львів-Словаччина легкомоторний літак SU-31 здійснив аварійну посадку поблизу села Волоща. Пілот залишився живий.

У Дрогобицькому районі Львівської області легкомоторний літак SU-31 здійснив аварійну посадку через несправність двигуна, повідомляють місцеві Telegram-канали. Подія сталася поблизу села Волоща під час планового польоту за маршрутом Львів-Словаччина.

Літаком керував громадянин Австралії 1984 року народження. Аварійна посадка відбулася без подальшого загоряння повітряного судна. На місце події одразу прибули бригади швидкої допомоги та рятувальні служби.

Під час інциденту ніхто з людей не постраждав. Спеціалісти зараз перевіряють стан літака та з’ясовують причини виникнення несправності двигуна.

Легкомоторні літаки SU-31 широко використовуються для спортивних і навчальних польотів. Подібні інциденти, пов’язані з технічними несправностями, трапляються рідко, але завжди потребують оперативного реагування рятувальних служб.

