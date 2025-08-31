Обдурив смерть: пілот дивом вижив після аварії літака (відео)

Досвідчений пілот Марк Фінкельштейн, який має за плечима 17 років польотів, опинився на межі смерті під час короткого перельоту біля узбережжя Північної Кароліни.

Чоловік планував лише 20-хвилинний маршрут навколо пірсу Оук-Айленд, проте всього через 13 хвилин після зльоту його літак втратив потужність і двигун повністю відмовив. Про це повідомляє видання The Mirror.

Розуміючи, що повернутися в найближчий аеропорт не вдасться, Фінкельштейн ухвалив рішення посадити літак просто на воду, але далеко від жвавого пірсу. Кадри очевидців зафіксували момент, коли однодвигунний літак перекинувся і пішов носом в океан.

Після удару об поверхню повітряне судно виявилося майже повністю затопленим, залишивши пілоту лише невелику повітряну кишеню в хвостовій частині кабіни. Саме в ній Фінкельштейн зміг протриматися до прибуття рятувальників.

"Пропелер просто зупинився, і стало ясно — доведеться сідати на воду", — розповів він.

Співробітники пожежної служби Оук-Айленда добиралися до пілота менш ніж за півхвилини. Йому довелося пробиратися через лобове скло, перш ніж його витягли на поверхню ногами вперед. На берег Фінкельштейна доставили на рятувальному плоту.

Пілот відбувся травмою ноги, проте залишився живим після найнебезпечнішого падіння. Його літак так і залишився стирчати з води у вертикальному положенні, нагадуючи очевидцям про чудесний порятунок.

