Обманул смерть: пилот чудом выжил после крушения самолета (видео)

Опытный пилот Марк Финкельштейн, имеющий за плечами 17 лет полетов, оказался на грани смерти во время короткого перелета у побережья Северной Каролины.

Мужчина планировал всего лишь 20-минутный маршрут вокруг пирса Оук-Айленд, однако всего через 13 минут после взлета его самолет потерял мощность и двигатель полностью отказал. Об этом сообщает издание The Mirror.

Понимая, что вернуться в ближайший аэропорт не удастся, Финкельштейн принял решение посадить самолет прямо на воду, но далеко от оживленного пирса. Кадры очевидцев зафиксировали момент, когда однодвигательный самолет перевернулся и ушел носом в океан.

После удара о поверхность воздушное судно оказалось почти полностью затопленным, оставив пилоту лишь небольшой воздушный карман в хвостовой части кабины. Именно в нем Финкельштейн смог продержаться до прибытия спасателей.

"Пропеллер просто остановился, и стало ясно — придется садиться на воду", — рассказал он.

Сотрудники пожарной службы Оук-Айленда добирались до пилота менее чем через полуминуты. Ему пришлось пробираться через лобовое стекло, прежде чем его вытащили на поверхность ногами вперед. На берег Финкельштейна доставили на спасательном плоту.

Пилот отделался травмой ноги, однако остался жив после опаснейшего падения. Его самолет так и остался торчать из воды в вертикальном положении, напоминая очевидцам о чудесном спасении.

