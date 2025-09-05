СБУ ударами по россии дает Украине необходимые карты для переговоров, — военный эксперт

Позицию Украины в переговорах с врагом усиливает Служба Безопасности своими ударами по территории россии.

Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Копатько.

Эксперт подчеркивает, что в переговоры этим летом активно вступил генерал Малюк. "Лето началось с операции "Паутина". СБУ нанесла болезненный удар по российской стратегической авиации. Затем потрясла мост через Керченский пролив. Уже этих двух карт было достаточно для намека, что без обсуждения условий Украины выстроить процесс не получится", — акцентирует Копатько.

Военный эксперт напоминает, что СБУ в системном режиме начала дотягиваться до предприятий российского ВПК. "Успешные удары по НПЗ плюс другая инфраструктура. Все маршруты россияне знают. Но поделать ничего не могут, им приходится выбирать: защищать средствами ПВО/ПРО тушки бонз в Москве и Питере или стратегические объекты? На все уже не хватает", — считает Копатько.

"СБУ организовывает в россии "мини-паутины". Заходит с двух сторон. Сначала выпиливает производственные мощности для производства и ремонта дорогостоящей техники. А потом уничтожает саму технику. Очень концентрированная дипломатия. Именно благодаря ей договариваться придется не так, как задумывали в Кремле", — резюмирует военный эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что дроны СБУ атаковали завод в РФ, который производит комплектующие к ракетам.