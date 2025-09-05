СБУ ударами по росії дає Україні необхідні карти для перемовин, — військовий експерт

Позицію України в переговорах з ворогом підсилює Служба Безпеки своїми ударами по території росії.

Таку думку висловив військовий експерт Олексій Копатько.

Експерт підкреслює, що у перемовини цього літа активно вступив генерал Малюк. “Літо почалося з операції "Павутина". СБУ завдала болючого удару по російській стратегічній авіації. Потім потрясла міст через Керченську протоку. Вже цих двох карт було достатньо для натяку, що без обговорення умов України вибудувати процес не вийде”, — акцентує Копатько.

Військовий експерт нагадує, що СБУ в системному режимі почала дотягуватися до підприємств російського ВПК. “Успішні удари по НПЗ плюс інша інфраструктура. Усі маршрути росіяни знають. Але вдіяти нічого не можуть. Їм доводиться обирати: захищати засобами ППО/ПРО тушки бонз у Москві та Пітері чи стратегічні об'єкти? На все вже не вистачає”, — вважає Копатько.

“СБУ організовує в росії “міні-павутини”. Заходить з двох сторін. Спочатку випилює виробничі потужності для виробництва та ремонту дорогої техніки. А потім знищує саму техніку. Дуже концентрована дипломатія. Саме завдяки їй домовлятись доведеться не так, як задумували у Кремлі”, — резюмує військовий експерт.

