"Вкусно, потому что на дроны!": в украинских заведениях питания стартовала большая акция по сбору на дроны для ГУР

7 сентября, в День военной разведки Украины, стартует всеукраинская благотворительная кампания "Вкусно, потому что на дроны!".

Цель кампании — объединить заведения питания и закупить дроны для подразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Именно они первыми обнаруживают угрозы и предоставляют разведывательную информацию, чтобы защищать государство.

Инициатива "Вкусно, потому что на дроны" продлится два месяца, к ней уже присоединились не менее 100 ресторанов из всех регионов Украины.

Принять участие в кампании может любое заведение, независимо от формата, размера или города.

"Мы постоянно привлекаем бизнес к поддержке фронта и имеем надежных партнеров, друзей среди предпринимателей. Но эта кампания имеет другую силу — она объединяет бизнес, граждан и военных в единую систему помощи. Здесь благотворительность вплетается в нашу повседневную жизнь: даже обычный ужин становится оружием, которое помогает украинским разведчикам", — отмечает президент Фонда "Современная Украина" — инициатора проекта — Владимир Гавриш.

Как работает проект?

Каждое заведение выбирает одно или несколько благотворительных блюд в своем меню, которые будут отличаться брендированным дизайном.

Часть средств от каждого такого блюда идет на дроны для разведчиков.

Каждое заведение-участник кампании имеет особую миссию: собрать собственный SECRET BOX, в котором будут ключевые составляющие для эффективного выполнения задач подразделением — дроны и боевые части. Вид техники будет подбираться под конкретное подразделение ГУР, куда этот комплект отправится.

Стоимость одного такого SECRET BOXа — 50 000 грн. И чем больше таких боксов соберется, тем больше врагов останется без шансов.

"В условиях современной войны дроны — лучшие помощники разведчика. Для победы, нам нужно еще больше успешных операций против врага. А значит — еще больше и больше дронов. Поддержи сбор Фонда "Современной Украины" для ГУР — "Вкусно, потому что на дроны" — заказывай любимые блюда, донать и сможешь заказать разведчикам врага!", — отмечает представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Уже в ближайшее время все партнерские заведения появятся на интерактивной карте на сайте кампании, где посетители смогут легко найти точки в своем городе и присоединиться к акции. А на входе в каждое заведение-участника будет размещен акционный постер с отметкой кампании "Вкусно, потому что на дроны!".

Организаторы кампании продолжают набор новых партнеров — любое заведение может стать частью совместного сбора. Это также может быть бизнес, который не работает в сфере питания, но хочет поддержать инициативу, приобретя собственный SECRET BOX — или не один!

Приобщиться к кампании и узнать больше о кампании можно на официальном сайте сбора: smachno.modern-ukraine.com.ua.

Завершение кампании планируется большим благотворительным ужином с аукционом, во время которого организаторы подытожат результаты инициативы и отметят наиболее активных участников.

Каждый ужин, каждый кофе или десерт могут стать частью большого дела. "Вкусно, потому что на дроны!" — враг даже не догадывается, что его ждет после твоего ужина.

Инициатор — Фонд "Современная Украина" при содействии ГУР МО, при информационной поддержке Фокуса.