"Смачно, бо на дрони!": в українських закладах харчування стартувала велика акція по збору на дрони для ГУР

7 вересня, у День воєнної розвідки України, стартує всеукраїнська благодійна кампанія “Смачно, бо на дрони!”.

Мета кампанії — обʼєднати заклади харчування та закупити дрони для підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Саме вони першими виявляють загрози та надають розвідувальну інформацію, щоб захищати державу.

Ініціатива "Смачно, бо на дрони" триватиме два місяці, до неї вже долучилися щонайменше 100 ресторанів з усіх регіонів України.

Взяти участь в кампанії може будь-який заклад, незалежно від формату, розміру чи міста.

"Ми постійно залучаємо бізнес до підтримки фронту й маємо надійних партнерів, друзів серед підприємців. Але ця кампанія має іншу силу — вона об’єднує бізнес, громадян і військових у єдину систему допомоги. Тут благодійність вплітається у наше повсякденне життя: навіть звичайна вечеря стає зброєю, що допомагає українським розвідникам", — наголошує президент Фонду "Сучасна Україна" — ініціатора проєкту — Володимир Гавриш.

Як працює проєкт?

Кожен заклад обирає одну або кілька благодійних страв у своєму меню, які будуть відрізнятися брендованим дизайном.

Частина коштів від кожної такої страви йде на дрони для розвідників.

Кожен заклад-учасник кампанії має особливу місію: зібрати власний SECRET BOX, в якому будуть ключові складові для ефективного виконання завдань підрозділом — дрони та бойові частини. Вид техніки буде підбиратися під конкретний підрозділ ГУР, куди цей комплект вирушить.

Вартість одного такого SECRET BOXу — 50 000 грн. І що більше таких боксів збереться, то більше ворогів залишиться без шансів.

"В умовах сучасної війни дрони – найкращі помічники розвідника. Для перемоги, нам потрібно ще більше успішних операцій проти ворога. А відтак – ще більше і більше дронів. Підтримай збір Фонду "Сучасної України" для ГУР – "Смачно, бо на дрони" — замовляй улюблені страви, донать і зможеш замовити розвідникам ворога!", — наголошує представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Вже найближчим часом усі партнерські заклади з’являться на інтерактивній мапі на сайті кампанії, де відвідувачі зможуть легко знайти точки у своєму місті та долучитися до акції. А на вході до кожного закладу-учасника буде розміщено акційний постер із відміткою кампанії "Смачно, бо на дрони!".

Організатори кампанії продовжують набір нових партнерів — будь-який заклад може стати частиною спільного збору. Це також може бути бізнес, який не працює у сфері харчування, але хоче підтримати ініціативу, придбавши власний SECRET BOX — або й не один!

Долучитися до кампанії та дізнатися більше про кампанію можна на офіційному сайті збору: smachno.modern-ukraine.com.ua.

Завершення кампанії планується великою благодійною вечерею з аукціоном, під час якої організатори підсумують результати ініціативи та відзначать найбільш активних учасників.

Кожна вечеря, кожна кава чи десерт можуть стати частиною великої справи. "Смачно, бо на дрони!" — ворог навіть не здогадується, що його чекає після твоєї вечері.

Слідкуйте за перебігом кампанії та новими учасниками в Instagram: instagram.com/modernukraine2021 або ж в наших анонсах.

Ініціатор — Фонд "Сучасна Україна" за сприяння ГУР МО, за інформаційної підтримки Фокусу.