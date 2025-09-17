Olympic Dreams на пятом Саммите первых леди и джентльменов

Международный проект Olympic Dreams, который с 2022 года поддерживает украинских спортсменов из пострадавших от войны регионов, был приглашен на пятый Саммит первых леди и джентльменов. Тема нынешнего Саммита — "Образование, моделирующее мир", посвященная роли образования как фундамента мира, устойчивого развития, равенства и сотрудничества.

Участие в Саммите стало логическим продолжением деятельности Olympic Dreams: развитие олимпийского резерва Украины требует непрерывного тренировочного процесса и сильной образовательной и культурной составляющей. Проект демонстрирует, как спорт может стать эффективным инструментом культурной и образовательной дипломатии.

"Мы не только укрепляем наши позиции на мировой спортивной арене. Сквозь призму спорта мы также знакомим международное сообщество с украинскими традициями и ценностями, несем культурный код Украины далеко за ее пределы — от Японии до Мексики, от Великобритании до Кипра — и продолжаем расширять горизонты сотрудничества", — отметила CEO проекта Александра Новикова.

СЕО проекта Olympic Dreams Александра Новикова и генеральный секретарь проекта Olympic Dreams Александра Старкова

Международная деятельность Olympic Dreams

Проект, который на данный момент состоялся в 11 странах мира, также был представлен на международных научных конференциях — в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко и в Государственном налоговом университете. Во время встреч в ГНУ спортсмены — мастера спорта международного класса по дзюдо — обсудили направления развития спортивной дипломатии с Постоянным представителем МВФ в Украине Присциллой Тоффано и Министром социальной политики, семьи и единства Украины Денисом Улютиным.

Olympic Dreams активно взаимодействует с международными медиа. Участники проекта уже приняли участие в двух документальных фильмах: "Espoirs" французского спортивного канала L’Equipe и "Украинский огонь" от France TV.

"Для нас важно транслировать миру ключевые послания о войне в Украине, в том числе через призму личных историй наших атлетов. Так, документальный фильм с участием вице-чемпионки Европы по дзюдо Анастасии Чижевской, отец которой погиб, защищая Украину в рядах ВСУ, был презентован в Ирпене, а также в Париже в рамках Олимпийских игр", – рассказала генеральный секретарь проекта Александра Старкова.

Александра Новикова, Первая леди Украины Елена Зеленская, Александра Старкова, Александра Новикова

Символ поддержки

Во время Саммита руководительницы проекта Александра Новикова и Александра Старкова имели честь лично поблагодарить Первую леди Украины Елену Зеленскую за поддержку Olympic Dreams. Важным импульсом для развития проекта стала вышиванка с подписью Первой леди, переданная в начале полномасштабного вторжения.

Вышиванка с подписью Первой леди Украины Елены Зеленской

Этот символ был публично представлен на мероприятии на Кипре при участии Первой леди Республики Кипр Филиппы Карсеры, где прошел образовательный и спортивный лагерь проекта, и более 150 спортсменов смогли безопасно тренироваться и готовиться к международным соревнованиям.

Напомним, что проект Olympic Dreams реализуется при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины, Национального олимпийского комитета Украины, спортивных федераций и в синергии с посольствами Украины в мире.

Образовательно-спортивный кемп Olympic Dreams на Кипре с подарком от Первой леди

