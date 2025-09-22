В Украине заработал Klekit — первый поисковик образования по маркетингу и рекламе

Для тех, кто планирует получить образование в маркетинге, рекламе и креативных индустриях — в Украине запустили первую бесплатную платформу Klekit, где собраны все образовательные программы по этим дисциплинам.

Klekit представляет собой онлайн-навигатор, который помогает легко и быстро находить обучение и сравнивать опции. Если раньше нужны были часы на поиск курса, теперь — всего несколько минут.

На сегодня, платформа уже собрала почти 1000 предложений — от образовательных курсов до высшего образования в 26 направлениях, таких как AI, SMM, стратегический маркетинг и тому подобное.

Пользоваться сервисом легко — он имеет фильтры, с помощью которых можно выбрать направление, тему, цену, продолжительность, уровень опыта и даже язык преподавания. Перечень вариантов можно сохранять в своем собственном кабинете. На платформе также заявлен рейтинг популярности программ, который определяют сами пользователи.

Пользоваться сервисом https://klekit.org могут:

- ученики старших классов и студенты, которые хотят найти свой первый курс и начать карьеру в сфере маркетинга и рекламы;

- те, кто намерен сменить профессию;

- опытные специалисты, которые стремятся повысить свою квалификацию;

- HR-менеджеры для экономии времени при поиске обучающих программ для развития команд.

Платформу Klekit запустили Всеукраинская рекламная коалиция (ВРК) и коммуникационный холдинг BetterSvit. Работа над проектом длилась почти год, больше всего времени ушло на детальное изучение отраслевого образования и систематизацию по профессиональным направлениям. Поэтому Klekit — это больше чем поисковик, это еще и карта или атлас отрасли.

"Сегодня непрерывное обучение становится трендом, а связь между образованием и работой — ключевым фактором развития. В Украине уже насчитывается 1000 университетских программ и курсов по маркетингу и рекламе, их количество постоянно растет. Нашей отрасли был нужен инструмент, который помогал бы легко ориентироваться в потоке образовательной информации. Поэтому и появился Klekit — как навигатор образования нового поколения", — объясняет Максим Лазебник, генеральный директор ВРК.

На сегодняшний день на платформе собраны учебные программы от вузов Украины и курсы известных и новых украинских школ, таких как Laba, КАМА, Projector, SKVOT, РУУУШ, Bazilik, Prometheus, Hillel IT School, Genius.Space, WEBPROMOEXPERTS и других. В планах Klekit — расширить базу за счет международных программ, чтобы украинские пользователи получили более широкий доступ к возможностям образования в сфере маркетинга и креативных индустрий.

"Мы разработали этот сервис, чтобы специалисты быстро ориентировались, где лучше сделать профессиональный апгрейд, а новички — могли увидеть всю карту различных профессий отрасли и легко интегрироваться в работу своей мечты", — добавляет Светлана Степаненко, управляющий партнер BetterSvit, член наблюдательного совета ВРК по направлению обучения рекламистов и маркетологов.

Технологический партнер платформы, компания JobAtlas, создавали Klekit, на базе уже существующего проекта "Профитроль", который уже доказал свою эффективность. По словам Вячеслава Фокина, CEO компании: "Мы стали технологическим партнером этого социального проекта, чтобы упростить путь украинцев к современному образованию".

Справочная информация об авторах и партнерах Klekit

Всеукраинская рекламная коалиция — крупнейшее общественное объединение рекламной индустрии Украины, работающее уже более 25 лет на рынке страны. ВРК является организатором ключевых международных и национальных рекламных конкурсов и мероприятий в Украине, таких как Effie Awards Ukraine, Ukrainian Creative Stories, в который входят Киевский Международный Фестиваль Рекламы, ADC*Ukraine Awards и Ukrainian Design: The Very Best of. Детали на vrk.org.ua

Коммуникационный холдинг BetterSvit - партнер крупного бизнеса и некоммерческих организаций с эффективным маркетинговым подходом и фокусом на социальные изменения. В 2024 году холдинг получил Гран-при Effie Awards Ukraine, занял позицию №2 в рейтинге рекламных групп Украины и №13 в мире среди независимых агентств по международному рейтингу Effie Index.

JobAtlas - украинская технологическая компания, разрабатывающая инновационные решения для карьерного планирования, развития талантов и подбора персонала.