В Україні запрацював Klekit — перший пошукач освіти з маркетингу та реклами

Для тих, хто планує здобути освіту в маркетингу, рекламі та креативних індустріях – в Україні запустили першу безкоштовну платформу Klekit, де зібрані всі освітні програми з цих дисциплін.

Klekit являє собою онлайн-навігатор, який допомагає легко і швидко знаходити навчання та порівнювати опції. Якщо раніше потрібні були години на пошук курсу, тепер — лише кілька хвилин.

На сьогодні, платформа вже зібрала майже 1000 пропозицій — від освітніх курсів до вищої освіти у 26 напрямах, як-от AI, SMM, стратегічний маркетинг тощо.

Користуватися сервісом легко – він має фільтри, за допомогою яких можна обрати напрям, тему, ціну, тривалість, рівень досвіду та навіть мову викладання. Перелік варіантів можна зберігати в своєму власному кабінеті. На платформі також заявлений рейтинг популярності програм, який визначають самі користувачі.

Користуватися сервісом https://klekit.org можуть:

· учні старших класів та студенти, які хочуть знайти свій перший курс і почати кар’єру у сфері маркетингу та реклами;

· ті, хто має намір змінити професію;

· досвідчені спеціалісти, які прагнуть підвищити свою кваліфікацію;

· HR-менеджери для економії часу при пошуку навчальних програм для розвитку команд.

Платформу Klekit запустили Всеукраїнська рекламна коаліція (ВРК) та комунікаційний холдинг BetterSvit. Робота над проєктом тривала майже рік, найбільше часу пішло на детальне вивчення галузевої освіти та систематизацію за професійними напрямками. Тому Klekit — це більше ніж пошукач, це ще й мапа або атлас галузі.

«Сьогодні безперервне навчання стає трендом, а зв’язок між освітою та роботою — ключовим фактором розвитку. В Україні вже налічується 1000 університетських програм і курсів із маркетингу та реклами, їхня кількість постійно зростає. Нашій галузі був потрібен інструмент, який допомагав би легко орієнтуватися в потоці освітньої інформації. Тому й з’явився Klekit — як навігатор освіти нового покоління», — пояснює Максим Лазебник, генеральний директор ВРК.

Насьогодні на платформі зібрані навчальні програми від ВНЗ України та курси відомих й нових українських шкіл, таких як Laba, КАМА, Projector, SKVOT, РУУУШ, Bazilik, Prometheus, Hillel IT School, Genius.Space, WEBPROMOEXPERTS та інших. У планах Klekit — розширити базу за рахунок міжнародних програм, аби українські користувачі отримали ширший доступ до можливостей освіти у сфері маркетингу та креативних індустрій.

«Ми розробили цей сервіс, щоб спеціалісти швидко орієнтувалися, де краще зробити професійний апгрейд, а новачки — могли побачити всю мапу різних професій галузі й легко інтегруватися в роботу своєї мрії», — додає Світлана Степаненко, керівна партнерка BetterSvit, членкиня наглядової ради ВРК з напряму навчання рекламістів та маркетологів.

Технологічний партнер платформи, компанія JobAtlas, створювали Klekit, на базі вже існуючого проекту «Профітроль», який вже довів свою ефективність. За словами В’ячеслава Фокіна, CEO компанії: «Ми стали технологічним партнером цього соціального проєкту, щоб спростити шлях українців до сучасної освіти».

Довідкова інформація про авторів та партнерів Klekit

Всеукраїнська рекламна коаліція — найбільше громадське об'єднання рекламної індустрії України, що працює вже понад 25 років на ринку країни. ВРК є організатором ключових міжнародних та національних рекламних конкурсів та заходів в Україні, як-от Effie Awards Ukraine, Ukrainian Creative Stories, до якого входять Київський Міжнародний Фестиваль Реклами, ADC*Ukraine Awards та Ukrainian Design: The Very Best of. Деталі на vrk.org.ua

Комунікаційний холдинг BetterSvit — партнер великого бізнесу та некомерційних організацій із ефективним маркетинговим підходом і фокусом на соціальні зміни. У 2024 році холдинг здобув Гран-прі Effie Awards Ukraine, посів позицію №2 у рейтингу рекламних груп України та №13 у світі серед незалежних агенцій за міжнародним рейтингом Effie Index.

JobAtlas — українська технологічна компанія, що розробляє інноваційні рішення для кар’єрного планування, розвитку талантів і підбору персоналу.