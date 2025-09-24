Был Фаритович, стал Людмилович: в Полтавской области мужчина изменил отчество на по матери
Житель Полтавской области воспользовался возможностью изменить имя и взял по матери в качестве отчества.
Таким образом мужчина, отчество которого было Фаритович, стал Людмиловичем, сообщает Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции.
Всего за 8 месяцев 2025 года специалисты Восточной юстиции выдали 838 свидетельств об изменении имени. Чаще всего подобная услуга предоставлялась в Полтавской (242), Черниговской (140) и Сумской (97) областях
Изменение имени, что нужно знать
Изменить имя гражданин Украины может без согласия родителей уже с 16 лет. Подросткам 14-16 лет согласие родителей или опекунов обязательно.
Понятие "Имя" включает в себя собственное имя, отчество и фамилию. Любой 16-летний может изменить любую из трех составляющих по своему желанию.
В некоторых случаях достаточно разрешения и одного родителя, если другой родитель:
- умер;
- признан без вести пропавшим или умершим;
- признан недееспособным или ограниченно дееспособным;
- лишен родительских прав;
- если его данные изъяты из актовой записи о рождении ребенка;
- если внесение данных о нем было произведено на основании заявления матери.
Кому и в каком случае могут отказать в изменении имени:
- открытое уголовное производство в отношении заявителя или нахождение под административным надзором;
- непогашенная или неснятая судимость;
- запрос от иностранных правоохранительных органов о розыске заявителя;
- предоставление ложных данных при подаче документов.
В ведомстве подчеркнули, что закон не предусматривает ограничения в количестве проведенных изменений имени гражданином, и эту услугу можно получить в любом государственном ЗАГСе, независимо от места жительства заявителя.
Напомним, мужчина изменил свое имя на "Буквально кто-нибудь другой", чтобы пойти в президенты.
Также сообщалось, что житель Тернополя сменил имя на 98 букв.