Был Фаритович, стал Людмилович: в Полтавской области мужчина изменил отчество на по матери

Житель Полтавской области воспользовался возможностью изменить имя и взял по матери в качестве отчества.

Таким образом мужчина, отчество которого было Фаритович, стал Людмиловичем, сообщает Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции.

Всего за 8 месяцев 2025 года специалисты Восточной юстиции выдали 838 свидетельств об изменении имени. Чаще всего подобная услуга предоставлялась в Полтавской (242), Черниговской (140) и Сумской (97) областях

Изменение имени, что нужно знать

Изменить имя гражданин Украины может без согласия родителей уже с 16 лет. Подросткам 14-16 лет согласие родителей или опекунов обязательно.

Понятие "Имя" включает в себя собственное имя, отчество и фамилию. Любой 16-летний может изменить любую из трех составляющих по своему желанию.

В некоторых случаях достаточно разрешения и одного родителя, если другой родитель:

умер;

признан без вести пропавшим или умершим;

признан недееспособным или ограниченно дееспособным;

лишен родительских прав;

если его данные изъяты из актовой записи о рождении ребенка;

если внесение данных о нем было произведено на основании заявления матери.

Кому и в каком случае могут отказать в изменении имени:

открытое уголовное производство в отношении заявителя или нахождение под административным надзором;

непогашенная или неснятая судимость;

запрос от иностранных правоохранительных органов о розыске заявителя;

предоставление ложных данных при подаче документов.

В ведомстве подчеркнули, что закон не предусматривает ограничения в количестве проведенных изменений имени гражданином, и эту услугу можно получить в любом государственном ЗАГСе, независимо от места жительства заявителя.

