Був Фаритович, став Людмилович: у Полтавській області чоловік змінив по батькові на по матері

Мешканець Полтавської області скористався можливістю змінити ім'я і взяв ім'я по матері як по батькові.

Таким чином чоловік, по батькові якого було Фаритович, став Людмиловичем, повідомляє Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

Загалом за 8 місяців 2025 року фахівці Східної юстиції видали 838 свідоцтв про зміну імені. Найчастіше подібна послуга надавалася в Полтавській (242), Чернігівській (140) та Сумській (97) областях

Зміна імені, що потрібно знати

Змінити ім'я громадянин України може без згоди батьків уже з 16 років. Підліткам 14-16 років згода батьків або опікунів обов'язкова.

Поняття "Ім'я" включає в себе власне ім'я, по батькові та прізвище. Будь-який 16-річний може змінити будь-яку з трьох складових за своїм бажанням.

У деяких випадках достатньо дозволу й одного з батьків, якщо інший з батьків:

помер;

визнаний безвісти зниклим або померлим;

визнаний недієздатним або обмежено дієздатним;

позбавлений батьківських прав;

якщо його дані вилучено з актового запису про народження дитини;

якщо внесення даних про нього було здійснено на підставі заяви матері.

Кому і в якому випадку можуть відмовити у зміні імені:

відкрите кримінальне провадження щодо заявника або перебування під адміністративним наглядом;

непогашена або незнята судимість;

запит від іноземних правоохоронних органів про розшук заявника;

надання неправдивих даних під час подання документів.

У відомстві наголосили, що закон не передбачає обмеження в кількості проведених змін імені громадянином, і цю послугу можна отримати в будь-якому державному РАЦСі, незалежно від місця проживання заявника.

Нагадаємо, чоловік змінив своє ім'я на "Буквально хто-небудь інший", щоб піти в президенти.

Також повідомлялося, що житель Тернополя змінив ім'я на 98 букв.