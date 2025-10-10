Как не путать местоимения: правильное употребление "их" и "ихний" (видео)

В Украине все чаще путают употребление местоимений "их" и "ихний" под влиянием русского языка. Специалисты разъяснили, когда употреблять каждый вариант, и как избежать ошибок в речи.

Как сообщает ресурс "Мова — ДНК нации", местоимения "их" и "ихний" часто используют неправильно даже в официальных выступлениях. Оба слова имеют разное грамматическое значение, поэтому не всегда могут заменять друг друга.

Когда употреблять "ихний"

"Их" — это притяжательное местоимение, которое отвечает на вопрос "чей?", "чья?", "чье?", "чьи?". Оно обозначает принадлежность кого-то или чего-то и изменяется по родам, числам и падежам.

Примеры употребления:

Это их (чья?) палатка.

Я прочитала их краеведческую работу.

Мы встретили их друзей.

Они потеряли их снаряжение.

Когда употреблять "их"

"Их" — это форма родительного и винительного падежа от личного местоимения "они". Она отвечает на вопрос "кого?", "чего?", "что?" и употребляется, когда действие направлено на лиц или предметы, а не выражает принадлежность.

Примеры употребления:

Я видел их (кого?) на соревнованиях.

Мы ждали их возле школы.

Не хватает их в команде.

Мы поехали к родственникам, а их не оказалось дома.

Эти пакеты мы привезли на почту, и там их (что?) отец разгрузил.

Как исторически употребляли эти местоимения

Языковеды отмечают, что в литературе XIX века "их" иногда употребляли вместо "них". Как пишет ресурс "Горох", такие примеры можно найти в произведениях Ивана Нечуя-Левицкого: "Он обозвался к ним одним словом".

Впрочем, в современном украинском языке такая замена считается ненормативной и не рекомендована для официальной или деловой речи.

Объяснение Александра Авраменко

Популярный языковед и педагог Александр Авраменко в эфире программы "Сніданок з 1+1" отметил, что местоимения "их" и "ихний" могут быть синонимичными, если речь идет о принадлежности кому-то или чему-то.

"Советую взять любой словарь — и вы убедитесь, что слова 'их' и 'ихний' могут употребляться как равнозначные, когда речь идет о принадлежности", — пояснил Авраменко.

Александр Авраменко в эфире программы "Завтрак с 1+1"

Языковед подчеркнул: "Правильно говорить и 'это их вещи', и 'это их вещи'. А вот ждать мы можем только 'их', поскольку здесь речь не идет о принадлежности кому-то или чему-то".

Советы, как избежать ошибок

Если вы сомневаетесь, какое местоимение употребить, задайте себе вопрос: идет ли речь о принадлежности? Если да — употребляйте "их"; если о действии, направленном на лиц или предметы, — правильно сказать "их".

