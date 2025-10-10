Як не плутати займенники: правильне вживання "їх" і "їхній" (відео)

В Україні дедалі частіше плутають уживання займенників "їх" і "їхній" під впливом російської мови. Фахівці роз’яснили, коли вживати кожен варіант, і як уникнути помилок у мовленні.

Related video

Як повідомляє ресурс "Мова – ДНК нації", займенники "їх" і "їхній" часто використовують неправильно навіть в офіційних виступах. Обидва слова мають різне граматичне значення, тому не завжди можуть заміняти одне одного.

Коли вживати "їхній"

"Їхній" — це присвійний займенник, який відповідає на питання "чий?", "чия?", "чиє?", "чиї?". Він позначає належність когось або чогось і змінюється за родами, числами та відмінками.

Приклади вживання:

Це їхній (чий?) намет.

Я прочитала їхню краєзнавчу роботу.

Ми зустріли їхніх друзів.

Вони втратили їхнє спорядження.

Коли вживати "їх"

"Їх" — це форма родового й знахідного відмінка від особового займенника "вони". Вона відповідає на питання "кого?", "чого?", "що?" і вживається, коли дія спрямована на осіб чи предмети, а не виражає належність.

Приклади вживання:

Я бачив їх (кого?) на змаганнях.

Ми чекали їх біля школи.

Не вистачає їх у команді.

Ми поїхали до родичів, а їх не виявилося вдома.

Ці пакунки ми привезли на пошту, і там їх (що?) батько розвантажив.

Як історично вживали ці займенники

Мовознавці зазначають, що в літературі ХІХ століття "їх" іноді вживали замість "них". Як пише ресурс "Горох", такі приклади можна знайти у творах Івана Нечуя-Левицького: "Він обізвався до їх одним словом".

Втім, у сучасній українській мові така заміна вважається ненормативною і не рекомендована для офіційного чи ділового мовлення.

Пояснення Олександра Авраменка

Популярний мовознавець і педагог Олександр Авраменко в ефірі програми "Сніданок з 1+1" зазначив, що займенники "їх" і "їхній" можуть бути синонімічними, якщо йдеться про належність комусь або чомусь.

"Раджу взяти будь-який словник — і ви переконаєтеся, що слова 'їх' і 'їхній' можуть уживатися як рівнозначні, коли мова йде про належність", — пояснив Авраменко.

Олександр Авраменко в ефірі програми "Сніданок з 1+1"

Мовознавець підкреслив: "Правильно казати і 'це їхні речі', і 'це їх речі'. А от чекати ми можемо тільки 'їх', оскільки тут не йдеться про належність комусь або чомусь".

Поради, як уникнути помилок

Якщо ви сумніваєтеся, який займенник ужити, поставте собі запитання: чи йдеться про належність? Якщо так — уживайте "їхній"; якщо про дію, спрямовану на осіб або предмети, — правильно сказати "їх".

Як повідомляв Фокус, Олександр Авраменко розповів, як швидко перекладати слова українською мовою.

Фокус також писав, що Олександр Авраменко пропонує збагатити свій словниковий запас дотепними висловами народного походження. Часто в них наявний образ якоїсь тварини.