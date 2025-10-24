Ответ на кадровый кризис — в Киеве состоялся Work Day 2025

В прошлую пятницу 17 октября состоялось событие Work Day 2025, организованное БФ "Жизнелюб" в рамках проекта "Трудолюб". На мероприятие собрались более 300 участников: среди них — около 250 соискателей в возрасте 50+ и более 70 представителей бизнеса. Организаторы Work Day 2025 ставили цель объединить социальную миссию и бизнес-потребность. И им это удалось. На ярмарке вакансий себя презентовали 10 компаний, а у соискателей была возможность ознакомиться с предложениями и предоставить свое резюме тем, чьи вакансии понравились.

"Это был день, когда резюме оживали, предубеждения исчезали, а опыт становился главным конкурентным преимуществом", — делятся организаторы.

"Так случилось, что мы стали первым агентством кадровым, которое представляет интересы людей 50+. А на них сейчас большой спрос, потому что некого выбирать абсолютно", — прокомментировала Тина Николова, соучредитель фонда "Жизнелюб".

Согласно информации Института экономических исследований за сентябрь 2025, 60% предприятий в Украине называют нехватку кадров главным препятствием для деятельности. Более половины компаний имеют серьезные трудности с поиском квалифицированных работников.

Поэтому Work Day 2025 — это не просто событие, а пример нового мышления: социальная инициатива превращается в реальный бизнес-инструмент, а решение кадрового кризиса — в общее дело.

Фонд "Жизнелюб" показывает, каким образом может взаимодействовать бизнес и общество

Уже более десяти лет фонд "Жизнелюб" доказывает, что возраст не ограничивает соискателя, а наоборот — открывает возможности.

В своем выступлении Тина Николова отметила, что "Эйджизм — это не о "других", это о каждом из нас. Мы часто воспринимаем человека сквозь призму собственного возраста и думаем, что истории 50+ — это где-то далеко. Но время имеет замечательное свойство — оно проходит. И тем, кому сегодня 35, через десять лет будет 45. Если бизнес сейчас отсеивает кандидатов "до 40", то завтра он рискует сам оказаться за чертой, которую создал. Мы в фонде "Жизнелюб" ежедневно доказываем, что опыт — это сила, а не препятствие".

Также в комментарии Фокусу соучредитель "Життєлюба" рассказала, что люди 50+ более мотивированы. "У нас молодое поколение сейчас очень сосредоточено на своем ментальном, эмоциональном состоянии и очень придирчиво выбирает работодателя. И не является стабильным. То есть, среди молодежи есть тенденция менять работу. Я считаю это полезным, на самом деле. Зато соискатели старшего возраста более мотивированы, они держатся за работу. И не только потому, что деньги. Для них важно окружение, комьюнити, реализация, которая влияет на их ментальное состояние, на здоровье, на самооценку и на финансирование".

На мероприятии состоялись дискуссионные панели, где спикеры рассказали о своем опыте найма старших соискателей работы, а также своим впечатлением от работы в молодом коллективе. Завершил мероприятие еще один соучредитель "Жизнелюба" — Гарик Корогодский. Он рассказал о том, каких людей чаще всего его команда берет на работу и очертил свои правила работы в команде.

Фонд "Жизнелюб" показывает, каким образом может взаимодействовать бизнес и общество. Это не просто "помощь людям 50+", а "интеграция их опыта в бизнес-экосистему". В свою очередь, такая модель:

увеличивает кадровый пул в условиях дефицита;

поддерживает социальную стабильность;

формирует сильный бренд работодателя.

Исследование ИЭД показывает, что кадровый вопрос сегодня стоит остро. В таком контексте событие Work Day 2025 — это не "мягкая социальная активность", а конкретный бизнес-инструмент.

Work Day 2025 организован БФ "Жизнелюб" в рамках проекта "Трудолюб"

Организаторы уже планируют масштабирование: расширение для новых форматов обучения и переквалификации, запуск партнерских программ с компаниями для долгосрочного привлечения кандидатов 50+. Также отмечают, что имеют планы сделать конференцию ежегодной и еще более интересной

Потому что событие Work Day — это не об одном дне. Это о том, чтобы каждый человек был видимым, а каждая компания — имела команду, которая держит страну.

Результаты Work Day, которые говорят сами за себя:

мероприятие посетило 300+ участников, из них 250 соискателей в возрасте 50+;

10 компаний презентовали себя на ярмарке вакансий: Аврора, Велмарт, ЭКО Маркет, Coca-Cola HBC, ОККО, OLX Работа, Приватбанк, Robota.ua, Roshen, Черноморка;

было проведено десятки собеседований и договоренностей между соискателями и компаниями о найме после мероприятия;

компании отметили эффективность формата: больше контактов, больше реальных кандидатов.

Проектный менеджер "Трудолюб" Татьяна Фролова подчеркнула: "Трудолюб" — это не просто о работе. Это о достоинстве, развитии и новых возможностях для тех, кто готов действовать. Мы видим, как меняется рынок и как меняются люди, когда в них верят".

🔗 Фонд "Жизнелюб" https://www.instagram.com/enjoying_life_ua?igsh=MWgxZ3R6MTBhNmp1dQ==

📍 ТГ канал проекта "Трудолюб " "Трудолюб.info" (https://t.me/+i0n25ncqjXoyOTdi)

💼 Партнеры Work Day 2025: Вина Мира, Coca-Cola HBC, Robota.ua, Unit.City