Відповідь на кадрову кризу — в Києві відбувся Work Day 2025

Минулої п’ятниці 17 жовтня відбулася подія Work Day 2025, організована БФ «Життєлюб» у межах проєкту «Трудолюб». На захід зібралися понад 300 учасників: серед них — близько 250 пошукачів віком 50+ і понад 70 представників бізнесу. Організатори Work Day 2025 ставили мету об’єднати соціальну місію й бізнес-потребу. І їм це вдалося. На ярмарку вакансій себе презентували 10 компаній, а у пошукачів була можливість ознайомитися з пропозиціями та надати своє резюме тим, чиї вакансії сподобалися.

«Це був день, коли резюме оживали, упередження зникали, а досвід ставав головною конкурентною перевагою», — діляться організатори.

«Так сталося, що ми стали першою агенцією кадровою, яка представляє інтереси людей 50+. А на них зараз великий попит, бо нема кого обирати абсолютно», — прокоментувала ТІна Ніколова, співзасновниця фонду «Життєлюб».

Згідно з інформацією Інституту економічних досліджень за вересень 2025, 60% підприємств в Україні називають брак кадрів головною перешкодою для діяльності. Більше половини компаній мають серйозні труднощі з пошуком кваліфікованих працівників.

Тому Work Day 2025 — це не просто подія, а приклад нового мислення: соціальна ініціатива перетворюється на реальний бізнес-інструмент, а рішення кадрової кризи — на спільну справу.

Вже понад десять років фонд «Життєлюб» доводить, що вік не обмежує пошукача, а навпаки — відкриває можливості.

У своєму виступі Тіна Ніколова наголосила, що «Ейджизм — це не про «інших», це про кожного з нас. Ми часто сприймаємо людину крізь призму власного віку й думаємо, що історії 50+ — це десь далеко. Але час має чудову властивість — він минає. І тим, кому сьогодні 35, за десять років буде 45. Якщо бізнес зараз відсіює кандидатів «до 40», то завтра він ризикує сам опинитися за межею, яку створив. Ми у фонді «Життєлюб» щодня доводимо, що досвід — це сила, а не перешкода».

Також в коментарі Фокусу співзасновниця «Життєлюба» розповіла, що люди 50+ більш мотивовані. «В нас молоде покоління зараз дуже зосереджене на своєму ментальному, емоційному стані і дуже прискіпливо обирає роботодавця. І не є стабільним. Тобто, серед молоді є тенденція змінювати роботу. Я вважаю це корисним, насправді. Натомість, пошукачі старшого віку більш мотивовані, вони тримаються за роботу. І не тільки тому, що гроші. Для них важливо оточення, ком'юніті, реалізація, яка впливає на їх ментальний стан, на здоров'я, на самооцінку і на фінансування».

На заході відбулися дискусійні панелі, де спікери розповіли про свій досвід найму старших пошукачів роботи, а також своїм враженням від роботи в молодому колективі. Завершив захід ще один співзасновник «Життєлюба» — Гарік Корогодський. Він розповів про те, яких людей частіше його команда беруть на роботу та окреслив свої правила роботи в команді.

Фонд «Життєлюб» показує, яким чином може взаємодіяти бізнес та суспільство. Це не просто «допомога людям 50+», а «інтеграція їхнього досвіду в бізнес-екосистему». В свою чергу, така модель:

збільшує кадровий пул в умовах дефіциту;

підтримує соціальну стабільність;

формує сильний бренд роботодавця.

Дослідження ІЕД показує, що кадрове питання сьогодні стоїть гостро. У такому контексті подія Work Day 2025 — це не «м’яка соціальна активність», а конкретний бізнес-інструмент.

Організатори вже планують масштабування: розширення для нових форматів навчання та перекваліфікації, запуск партнерських програм із компаніями для довгострокового залучення кандидатів 50+. Також зазначають, що мають плани зробити конференцію щорічною та ще більш цікавою

Бо подія Work Day — це не про один день. Це про те, щоб кожна людина була видимою, а кожна компанія — мала команду, яка тримає країну.

Результати Work Day, які говорять самі за себе:

захід відвідало 300+ учасників, з них 250 пошукачів віком 50+;

10 компаній презентували себе на ярмарку вакансій: Аврора, Велмарт, ЕКО Маркет, Coca-Cola HBC, ОККО, OLX Робота, Приватбанк, Robota.ua, Roshen, Чорноморка;

було проведено десятки співбесід і домовленостей між пошукачами та компаніями про найм після заходу;

компанії відзначили ефективність формату: більше контактів, більше реальних кандидатів.

Проєктна менеджерка «Трудолюб» Тетяна Фролова підкреслила: «Трудолюб» — це не просто про роботу. Це про гідність, розвиток і нові можливості для тих, хто готовий діяти. Ми бачимо, як змінюється ринок і як змінюються люди, коли в них вірять».

