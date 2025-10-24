Репутация или деньги: СМИ о скандале с премиальным чаем Basilur

Что стоит за брендом Basilur: премиальный чай может продаваться не только в Украине, но и в России, об этом пишут Комментарии.

Чай — напиток, который особенно актуален в холодное время года. И с одним из самых дорогих чаев на украинском рынке разгорелся скандал.

Премиальный чай, как выяснили журналисты-расследователи издания "СтопКор", может продаваться не только в Украине, но и в России. Речь идет о бренде Basilur. Торговая марка официально зарегистрирована на компанию из Шри-Ланки.

Один из ее соучредителей, как пишет издание, — доктор Гамини Абейвикрама. Однако в учредителях значится и гражданин РФ — Андрей Мареев.

Мареев, как выяснили журналисты, родом из Иркутска, учился в Свердловском архитектурном институте, сейчас проживает в Москве. Он работает в Basilur как креативный директор и бренд-дизайнер. То есть, по данным СМИ, гражданин РФ может оказаться причастным к управлению международным брендом, который ведет активную деятельность на территории Украины. Чай бренда Basilur беспрепятственно продается в России. Журналисты выяснили, что в июле 2023 года в Москве было зарегистрировано ООО "Базилур Ти Импорт" — официальный дистрибьютор бренда в РФ. Прибыль компании, как отмечает издание, стабильно растет. В Украине официальным дистрибьютором бренда выступает частная компания НПП "Вияна-Л". Компания напрямую сотрудничает с главным офисом на Шри-Ланке.

"Вместе с присутствием россиянина среди учредителей, официальным дистрибьютором в Москве и стабильной дистрибуцией по обе стороны фронта — все это создает не просто странные совпадения, а целостную бизнес-систему. Систему, в которой украинские потребители, сами того не подозревая, могут финансово поддерживать государство-агрессора", — убеждены журналисты.

Доходы официального дистрибьютора чая в Украине также показывают стабильную динамику. В 2022 году доход "Вияны-Л, по данным СМИ, составлял около 11 млн грн. В 2023 — уже 15 млн грн. А в 2024-м компания подобралась к отметке в 21 млн грн. Журналисты отмечают, что с юридической стороны все выглядит законно. Бренд имеет разных дистрибьюторов в разных странах. Налоги уплачиваются в рамках национального законодательства каждой страны. Поэтому влиять на присутствие таких товаров на полках — сложно.