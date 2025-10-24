Репутація чи гроші: ЗМІ про скандал з преміальним чаєм Basilur

Що стоїть за брендом Basilur: преміальний чай може продаватися не тільки в Україні, а й у Росії, про це пишуть Коментарi.

Чай — напій, який особливо актуальний у холодну пору року. І з одним з найдорожчих чаїв на українському ринку розгорівся скандал.

Преміальний чай, як з'ясували журналісти-розслідувачі видання "СтопКор", може продаватися не тільки в Україні, а й у Росії. Йдеться про бренд Basilur. Торгова марка офіційно зареєстрована на компанію зі Шрі-Ланки.

Один із її співзасновників, як пише видання, — доктор Гаміні Абейвікрама. Однак у засновниках значиться і громадянин РФ — Андрій Мареєв.

Мареєв, як з'ясували журналісти, родом з Іркутська, вчився у Свердловському архітектурному інституті, зараз проживає у Москві. Він працює у Basilur як креативний директор і бренд-дизайнер. Тобто, за даними ЗМІ, громадянин РФ може виявитися дотичним до управління міжнародним брендом, який веде активну діяльність на території України. Чай бренду Basilur безперешкодно продається в Росії. Журналісти з'ясували, що у липні 2023 року в Москві було зареєстровано ТОВ "Базилур Ті Імпорт" — офіційний дистриб’ютор бренду у РФ. Прибутки компанії, як зазначає видання, стабільно зростають. В Україні офіційним дистриб’ютором бренду виступає приватна компанія НВП "Віяна-Л". Компанія напряму співпрацює з головним офісом на Шрі-Ланці.

"Разом із присутністю росіянина серед засновників, офіційним дистриб’ютором у Москві й стабільною дистрибуцією по обидва боки фронту — все це створює не просто дивні збіги, а цілісну бізнес-систему. Систему, у якій українські споживачі, самі того не підозрюючи, можуть фінансово підтримувати державу-агресора", — переконані журналісти.

Доходи офіційного дистриб'ютора чаю в Україні також показують стабільну динаміку. У 2022 році дохід "Віяни-Л, за даними ЗМІ, становив близько 11 млн грн. У 2023 — вже 15 млн грн. А у 2024-му компанія підібралася до позначки у 21 млн грн. Журналісти зазначають, що з юридичного боку все виглядає законно. Бренд має різних дистриб’юторів у різних країнах. Податки сплачуються в межах національного законодавства кожної країни. Тому впливати на присутність таких товарів на полицях — складно.