Гончаренко: "Нам выбили почти всю газовую систему". Бизнес: можем за 48 часов восстановить добычу газа в двух областях

Предприятия группы готовы возобновить добычу украинского газа в течение 48 часов с момента получения необходимых разрешений. Об этом CEO компании Smart-Holding заявил в ходе мероприятия "Энергия, которая держит Украину", организованного интернет-изданием РБК-Украина. Об этом сообщают Українські Новини.

"Мы держим команду и оборудование в режиме постоянной готовности. Через два дня после разблокирования лицензий можем запустить добычу и дать стране 18-20 млн кубометров газа в месяц", — подчеркнул СЕО Smart-Holding.

По словам Ивана Герасимовича, Smart-Holding не требует никаких преференций, а лишь возможность работать в рамках действующего законодательства. "Если есть вопросы по санкциям — задавайте их тем, кому они адресованы. Мы предлагаем готовое решение, которое обеспечит страну газом, налогами и рабочими местами", — подчеркнул он.

Он надеется на решение ситуации с блокированием лицензий на добычу в Полтавской области.

"Мы убеждены, что это недоразумение будет снято, как это произошло прошлым летом с харьковскими активами. Персональные санкции могут оставаться, но бизнес готов выполнить свои обязательства перед украинцами. Дайте нам добывать газ на Полтавщине", — подытожил руководитель Группы.

Как сообщалось ранее, Украине нужно будет импортировать более 6 миллиардов кубометров газа до конца этого года и, вероятно, продолжить импорт в первом квартале 2026 года. По данным американского издания Bloomberg из-за российских обстрелов было разрушено до 60% мощностей внутренней газодобычи. Из-за этого "Нафтогаз-Украины" вынужден привлекать кредитные средства для закупки импортного газа.

Ранее в интервью NV директор энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко заявил, что российские регулярные атаки препятствуют эффективному восстановлению сетей и оборудования, а это существенно угрожает энергетической стабильности страны: "Вряд ли мы успеем все восстановить до зимы. Думаю, здесь есть большая проблема".

Существенные опасения относительно прохождения отопительного сезона высказывают народные депутаты. Алексей Гончаренко из "Европейской солидарности" в своем Телеграмм-канале написал, что "Нам выбили практически всю газовую систему. Здесь мы также не готовились. Поэтому отопление этой зимой будет также под огромным вопросом".

Его однопартиец Михаил Бондарь также считает, что есть очень большой риск, что уже в декабре-январе не будет хватать газа: "Ясно, что власть пробует это урегулировать, понимая, что будут теплые дни, не будут еще включать отопление, будут пробовать тянуть с этим. Будут рассчитывать, что энергетики все-таки будут восстанавливать электроснабжение, а люди будут греться фактически какими-то дуйчиками — обогревателями".