Гончаренко: "Нам вибили майже всю газову систему". Бізнес: можемо за 48 годин відновити видобуток газу у двох областях

Підприємства групи готові відновити видобуток українського газу протягом 48 годин з моменту отримання необхідних дозволів. Про це CEO компанії Smart-Holding заявив під час заходу "Енергія, що тримає Україну", організованого інтернет-виданням РБК-Україна. Про це повідомляють Українські Новини.

"Ми тримаємо команду і обладнання у режимі постійної готовності. За два дні після розблокування ліцензій можемо запустити видобуток і дати країні 18–20 млн кубометрів газу на місяць", — підкреслив СЕО Smart-Holding.

За словами Івана Герасимовича, Smart-Holding не вимагає жодних преференцій, а лише можливість працювати в межах чинного законодавства. "Якщо є питання щодо санкцій — ставте їх тим, кому вони адресовані. Ми пропонуємо готове рішення, яке забезпечить країну газом, податками та робочими місцями", — наголосив він.

Він сподівається на вирішення ситуації з блокуванням ліцензій на видобуток у Полтавській області.

"Ми переконані, що це непорозуміння буде знято, як це сталося минулого літа з харківськими активами. Персональні санкції можуть залишатися, але бізнес готовий виконати свої зобов'язання перед українцями. Дайте нам видобувати газ на Полтавщині", — підсумував керівник Групи.

Як повідомлялося раніше, Україні потрібно буде імпортувати понад 6 мільярдів кубометрів газу до кінця цього року та, ймовірно, продовжити імпорт у першому кварталі 2026 року. За даними американського видання Bloomberg через російські обстріли було зруйновано до 60% потужностей внутрішнього газовидобутку. Через це "Нафтогаз-України" вимушений залучати кредитні кошти для закупівлі імпортного газу.

Раніше в інтерв'ю NV директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченко заявив, що російські регулярні атаки перешкоджають ефективному відновленню мереж та обладнання, а це суттєво загрожує енергетичній стабільності країни: "Навряд чи ми встигнемо все відновити до зими. Думаю, тут є велика проблема".

Суттєві побоювання стосовно проходження опалювального сезону висловлюють народні депутати. Олексій Гончаренко з "Європейської солідарності" в своєму Телеграм-каналі написав, що "Нам вибили практично всю газову систему. Тут ми також не готувались. Тому опалення цієї зими буде також під величезним питанням".

Його однопартієць Михайло Бондар також вважає, що є дуже великий ризик, що вже у грудні-січні не буде вистачати газу: "Ясно, що влада пробує це врегулювати, розуміючи, що будуть теплі дні, не будуть ще включати опалення, будуть пробувати тягнути з цим. Будуть розраховувати, що енергетики все-таки будуть відновлювати електропостачання, а люди будуть грітися фактично якимись дуйчиками – обігрівачами".