Редакцию Фокуса возглавила Мария Скибинская

Новым главным редактором Фокуса стала Мария Скибинская. Она имеет 18 лет опыта работы в медиа, среди которых — информагентство "РБК-Украина", медиахолдинги UMH и Edipresse Ukraine, "5 канал".

Среди ее компетенций — создание и организация работы редакций, развитие digital-направлений проектов, разработка и внедрение контентной и редакционной политики, SMM и PR стратегий, продвижение бренда, работа телеведущей и проведение публичных мероприятий.

"Перед современным медиарынком стоит много вызовов. Фокус — это авторитетное издание с профессиональной и творческой командой редакторов и журналистов. Знаково, что Фокус появился на рынке медиа почти синхронно с началом моего профессионального пути. Я видела его на этапе создания, наблюдала за развитием издания на протяжении лет. Благодарна своим предшественникам за высокую планку качества и авторитетности и для меня большая честь перенять эстафету и продолжить их дело", — заявила Мария.

Новый главный редактор планирует интегрировать в Фокусе новые типы контента, привлекать к работе современные технологии, диверсифицировать источники трафика и запускать новые площадки.

"Но самое главное — это работа с людьми, уважение к каждому работнику и укрепление командного духа, потому что любое издание — это в первую очередь люди, которые его и создают", — подчеркнула она.

По поводу назначения также высказался СЕО "Фокус медиа" Владимир Соломаха.

"Фокус переживает период обновления — и мы рады, что этот процесс возглавила Мария. Мы верим, что ее стратегическое видение, опыт и лидерские качества помогут изданию укрепить позиции среди украинских медиа и предложить читателям еще больше качественного, глубокого и современного контента. Приход Марии — это шаг к еще более динамичному, интерактивному и технологичному медиа. Это логическое продолжение нашего курса на развитие современной редакции и укрепление бренда. Мария разделяет ценности Фокуса и мы убеждены, что под ее руководством Фокус продолжит задавать стандарты качества на медиарынке", — сказал он.

Ждите обновленный Фокус, который станет более интерактивным. Теперь вы сможете не только читать нас онлайн, но и смотреть Фокус на YouTube — общаться с известными чиновниками, политиками, военными, звездами, блогерами и экспертами. Получать больше качественной и эксклюзивной информации на наших площадках в соцсетях Facebook, Telegram, Instagram, Threads и Linkedin.

Шеф-редактором сайта focus.ua продолжит работать Андрей Сухраков, а его заместителем — Руслан Зерницкий, каждый из которых работает в Фокусе уже более 5 лет. Сухраков сосредоточится в первую очередь на технической компоненте веб-ресурса, а Зерницкий — на аналитике и организационных моментах.

Фокусируйтесь на главном вместе с нами!