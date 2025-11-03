Редакцію Фокусу очолила Марія Скібінська

Новою головною редакторкою Фокусу стала Марія Скібінська. Вона має 18 років досвіду роботи в медіа, серед яких — інформагенція “РБК-Україна”, медіахолдинги UMH та Edipresse Ukraine, “5 канал”.

Серед її компетенцій — створення та організація роботи редакцій, розвиток digital-напрямків проєктів, розробка та впровадження контентної та редакційної політики, SMM та PR стратегій, просування бренду, робота телеведучою та проведення публічних заходів.

"Перед сучасним медіаринком стоїть багато викликів. Фокус — це авторитетне видання з професійною та творчою командою редакторів та журналістів. Знаково, що Фокус з'явився на ринку медіа майже синхронно з початком мого професійного шляху. Я бачила його на етапі створення, спостерігала за розвитком видання протягом років. Вдячна своїм попередникам за високу планку якості та авторитетності й для мене велика честь перейняти естафету й продовжити їхню справу", — заявила Марія..

Нова головна редакторка планує інтегрувати у Фокусі нові типи контенту, залучати до роботи сучасні технології, диверсифікувати джерела трафіку та запускати нові майданчики.

"Але найголовніше — це робота з людьми, повага до кожного працівника та зміцнення командного духу, бо будь-яке видання — це насамперед люди, які його й створюють", — підкреслила вона.

Щодо призначення також висловився СЕО "Фокус медіа" Володимир Соломаха.

"Фокус переживає період оновлення — і ми раді, що цей процес очолила Марія. Ми віримо, що її стратегічне бачення, досвід і лідерські якості допоможуть виданню зміцнити позиції серед українських медіа та запропонувати читачам ще більше якісного, глибокого та сучасного контенту. Прихід Марії — це крок до ще більш динамічного, інтерактивного й технологічного медіа. Це логічне продовження нашого курсу на розвиток сучасної редакції та зміцнення бренду. Марія розділяє цінності Фокусу і ми переконані, що під її керівництвом Фокус продовжить задавати стандарти якості на медіаринку", — сказав він.

Шеф-редактором сайту focus.ua продовжить працювати Андрій Сухраков, а його заступником — Руслан Зерницький, кожен з яких працює у Фокусі уже понад 5 років. Сухраков зосередиться насамперед на технічній компоненті вебресурсу, а Зерницький — на аналітиці та організаційних моментах.

Фокусуйтеся на головному разом з нами!